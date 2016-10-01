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مؤلم..عامل نظافة يلقى مصرعه بطريقة مروعة بطنجة خلال قيامه بواجبه
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 13:15 مؤلم..عامل نظافة يلقى مصرعه بطريقة مروعة بطنجة خلال قيامه بواجبه | حوادث و حقوق
مؤلم..عامل نظافة يلقى مصرعه بطريقة مروعة بطنجة خلال قيامه بواجبه
لقي عامل نظافة بمدينة طنجة مصرعه اليوم الجمعة، بطريقة مروعة، بعد أن دهسته سيارة، كانت تسير بطريقة جنونية بطريق الرباط.

"شوف تيفي"

 لقي عامل نظافة بمدينة طنجة مصرعه اليوم الجمعة، بطريقة مروعة، بعد أن دهسته سيارة، كانت تسير بطريقة جنونية بطريق الرباط.

وحسب مصادر محلية فإن الضحية كان يقوم بعمله بشكل عادي في تنظيف الشارع، إلا أن سيارة مجنونة فاجأته ودهسته بطريقة خطيرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الشارع الذي شهد الحادث، تحول أخيرا لحلبة سباق حيث شوهدت العديد من السيارات وهي تسير بطريقة جنونية.

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المغرب شوف تيفي طريق الرباط عامل نظافة سيارة السرعة

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