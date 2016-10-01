خاص..بعد 15 يوم على اختطاف الرضيعة ..هذا ما قامت به إدارة مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء

شوف تيفي
علمت"شوف تيفي" من داخل مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء أن إدارة المستشفى عَمِلت و بعد حادث اختطاف رضيعة بعد 3 أيام من ولادتها على تكثيف المراقبة من خلال رجال أمن خاصين يتوزعون على أرجاء المستشفى.
و حسب ذات المصادر،تم تعزيز فضاءات المستشفى بكاميرات مراقبة كإجراء احترازي تجنبا لوقوع أي حادث مماثل داخل المستشفى.
و تجدر الإشارة أن مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء عرف يوم 14 شنتنبر الماضي حادث اختطاف مولودة من حضن والديها و ما تزال الأبحاث جارية لتوقيف المتهمة الرئيسية فيما تم العثور على الرضيعة بعد مرور أسبوع على اختطافها.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.