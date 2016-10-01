خاص..بعد 15 يوم على اختطاف الرضيعة ..هذا ما قامت به إدارة مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء

علمت''شوف تيفي'' من داخل مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء أن إدارة المستشفى عَمِلت و بعد حادث اختطاف رضيعة بعد 3 أيام من ولادتها على تكثيف المراقبة من خلال رجال أمن خاصين يتوزعون على أرجاء المستشفى.

شوف تيفي

علمت"شوف تيفي" من داخل مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء أن إدارة المستشفى عَمِلت و بعد حادث اختطاف رضيعة بعد 3 أيام من ولادتها على تكثيف المراقبة من خلال رجال أمن خاصين يتوزعون على أرجاء المستشفى.

و حسب ذات المصادر،تم تعزيز فضاءات المستشفى بكاميرات مراقبة كإجراء احترازي تجنبا لوقوع أي حادث مماثل داخل المستشفى.

و تجدر الإشارة أن مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء عرف يوم 14 شنتنبر الماضي حادث اختطاف مولودة من حضن والديها و ما تزال الأبحاث جارية لتوقيف المتهمة الرئيسية فيما تم العثور على الرضيعة بعد مرور أسبوع على اختطافها.