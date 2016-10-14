بالصور: 10 آلاف أستاذ يضربون عن العمل بالأقسام بعد تأخير صرف تعويضاتهم

يواصل الأساتذة المتدربون اليوم الجمعة الإضراب عن العمل داخل الأقسام كإجراء إنذاري بعد تأخر صرف تعويضاتهم عن التداريب، مهددين بالمقاطعة الشاملة والانسحاب الكلي من الأقسام ابتداء من الإثنين

شوف تيفي

يواصل الأساتذة المتدربون اليوم الجمعة الإضراب عن العمل داخل الأقسام كإجراء إنذاري بعد تأخر صرف تعويضاتهم عن التداريب، مهددين بالمقاطعة الشاملة والانسحاب الكلي من الأقسام ابتداء من الإثنين المقبل، في حالة عدم صرف مستحقاتهم.

وحسب بلاغ صادر عن التنسيقية مساء أمس الخميس، فإن نسبة المشاركة في المقاطعة التامة للأساتدة المتدربين بلغت أكثر من 92 في المائة، من عدد الإجمالي الذي يتراوح 10 ألاف أستاذ.

ورغم التطمينات الصادرة عن أكثر من مسؤول بأن تعويضات التداريب التي تبلغ قيمتها 1600 درهم لكل أستاذ، سيتم صرفها في القريب العاجل، لكنها لم تصرف بعد رغم مرور 13 يوما من دخول شهر شتنبر يضيف مصدر من داخل التنسيقية.

وسبق للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين،أن قرار تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الإثنين المقبل،جاء بالموازاة مع مقاطعة شاملة للتداريب والانسحاب من الأقسام بسبب التأخر في صرف التعويضات.

وتأتي خطوة الأساتذة المتدربين بمقاطعة الأقسام في ظل إكتظاظ وصل إلى 60 تلميذا في القسم الواحد جراء النقص في الأطر والمؤسسات بشكل غير مسبوق، حيث تناقش وزارة التربية الوطنية التعاقد مع أكثر من 7 آلاف أستاذ جديد لتخفيض العجز في الأطر.