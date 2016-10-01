عاجل : بن كيران ينظم حفل إستقبال على شرف النواب الجدد

ينعقد في هذه الأثناء بمقر حزب العدالة والتنمية بالمقر المركزي للحزب بالرباط، لقاء برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران لإلقاء كلمة توجيهية للبرلمانيين الجدد.

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ينعقد في هذه الأثناء بمقر حزب العدالة والتنمية بالمقر المركزي للحزب بالرباط، لقاء برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران لإلقاء كلمة توجيهية للبرلمانيين الجدد.

وأضاف مصدر مطلع من داخل اللقاء المنعقد في هذه اللحظات، أن عبد الإله بن كيران رفقة أعضاء من الأمانة العامة يلقون كلمات تحفيزية للنواب الجدد يحتونهم على الحضور الدائم لجلسات المجلس والإنضباط لقرارات الحزب والفريق البرلماني.

وحسب ذات المصدر، فاللقاء مازال متواصلا إلى هذه اللحظات، في حين لم يستبعد ذات المصدر أن يتم إنتخاب رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بعد نهاية كلمة الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة.