عاجل.. انفجار قوي يهز تركيا.. وهذا عدد المصابين

"شوف تيفي"
أصيب 8 جنود أتراك بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة، اليوم الجمعة، خلال مرور مركبة عسكرية، في منطقة ياووز قلعة بولاية "وان" جنوب شرقي تركيا.
وحسب مصادر إعلامية فإن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، زرعوا العبوة الناسفة المصنوعة يدويا، على جانب الطريق، وقد نقل الجنود الجرحى إلى مستشفى "باش قلعة" الحكومي في الولاية.
وأضافت المصادر ذاتها بأن قوات الأمن التركي، بدأت عملية أمنية في المنطقة بمساعدة الطائرات المروحية.
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