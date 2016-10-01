الأحرار يفتحون منصب رئاسة الحزب أمام الأعضاء لمنافسة أخنوش

أعلنت لجنة الترشيحات بحزب التجمع الوطني للأحرار عن فتح الباب لتقديم طلبات الترشيح لرئاسة الحزب في وجه أعضائه بجميع المدن المغربية.

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أعلنت لجنة الترشيحات بحزب التجمع الوطني للأحرار عن فتح الباب لتقديم طلبات الترشيح لرئاسة الحزب في وجه أعضائه بجميع المدن المغربية.

وحسب إعلان للحزب، ففتح باب الترشيح جاء "تبعا للمتغيرات الطارئة الناجمة عن قرار الرئيس صلاح الدين المزوار النهائي بتقديم استقالته من رئاسة الحزب" وبناء على ما ورد في البيان الصادر عن المكتب السياسي بتاريخ 12 أكتوبر 2016، والذي أعلن فيه عن قرار عقد المؤتمر الوطني الإستثنائي بتاريخ 29 أكتوبر 2016".

وذكر الإعلان أن فتح الترشيح أمام أعضاء الحزب إرتكز " على المادة 37 من النظام الأساسي للحزب الذي ينيط بالمكتب السياسي اتخاذ كافة التدابير من أجل ضمان حسن سير مؤسسات الحزب".

وأوضح الإعلان الموقع من طرف رئيس لجنة الترشيحات محمد عبو "طبقا لمقتضيات المادة 40 من النظام الأساسي للحزب تعلن لجنة الترشيحات عن فتح أجل تقديم طلبات الترشيح لرئاسة الحزب طبقا لمقتضيات النظام الأساسي، وسيسلم بصفة شخصية وصل لكل مترشح عن تقديم ترشيحه، كما يتعين التأكيد بأن تقديم طلبات الترشيح يجب أن يتم وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب، والمعايير المعتمدة من طرف لجنة الترشيحات الحزبية".

وفي ذات السياق تشير أغلب التقارير، أن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش هو المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحزب، رغم النقاش الكبير بعد عودته للحزب بهذه السرعة رغم أنه في سنة 2011 قدم إستقالته من الحزب وتم نشرها في وسائل إعلام رسمية، في حين أن مقربين من المكتب السياسي يؤكدون أن الحزب يجب أن يتوصل بإستقالة أخنوش عن طريق مفوض قضائي وموقعة ومكتوبة ليناقشها وليس في وسائل الإعلام ولو كانت رسمية.