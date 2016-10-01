 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. انفجار قوي يهز تركيا.. وهذا عدد المصابين | دولي

عاجل.. انفجار قوي يهز تركيا.. وهذا عدد المصابين

خطير: الفلكي الخطابي سبق وزير الداخلية بسنة وتوقع ترتيب الأحزاب في الانتخابات وتنبأ بولاية ثانية لبنكيران واندحار مزوار وقيادة أخنوش للأحرار | بوليتيك

خطير: الفلكي الخطابي سبق وزير الداخلية بسنة وتوقع ترتيب الأحزاب في الانتخابات وتنبأ بولاية ثانية

الأحرار يفتحون منصب رئاسة الحزب أمام الأعضاء لمنافسة أخنوش | بوليتيك

الأحرار يفتحون منصب رئاسة الحزب أمام الأعضاء لمنافسة أخنوش

مراكشية تسحر سعودياً وتجعله عبداً لديها.. وها شنو خذات ليه | حوادث و حقوق

مراكشية تسحر سعودياً وتجعله عبداً لديها.. وها شنو خذات ليه

بث مباشر: دين يسر.. أسرار خطيرة عن السحر و الشعوذة في عاشوراء | مجتمع

بث مباشر: دين يسر.. أسرار خطيرة عن السحر و الشعوذة في عاشوراء

مثير.. العثور على هيكل عظمي داخل منزل بمراكش | حوادث و حقوق

مثير.. العثور على هيكل عظمي داخل منزل بمراكش

عاجل و بالصورة: الفنان إيكو في القفص الذهبي..واش بصح؟ | ثقافة و فنون

عاجل و بالصورة: الفنان إيكو في القفص الذهبي..واش بصح؟

صور صادمة.. شوفو كيفاش كانت ابتسام تسكت | ثقافة و فنون

صور صادمة.. شوفو كيفاش كانت ابتسام تسكت

مثير.. أكثر من 300 شيعي مغربي حجوا إلى كربلاء بالعراق لإحياء عاشوراء | دولي

مثير.. أكثر من 300 شيعي مغربي حجوا إلى كربلاء بالعراق لإحياء عاشوراء

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

مراكشية تسحر سعودياً وتجعله عبداً لديها.. وها شنو خذات ليه
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 10:57 مراكشية تسحر سعودياً وتجعله عبداً لديها.. وها شنو خذات ليه | حوادث و حقوق
مراكشية تسحر سعودياً وتجعله عبداً لديها.. وها شنو خذات ليه
استعانة فتاة مراكشية في عقدها الثاني بالسحر والشعوذة، لتجعل مواطنا خليجيا يحمل الجنسية السعودية كعبد مأمور و ''خاتم في أصبعها'' كما يقال بالدارجة المغربية، حيث تنازل لها عن أرصدة ثلاثة حسابات بنكية

"شوف تيفي"

 استعانة فتاة مراكشية في عقدها الثاني بالسحر والشعوذة، لتجعل مواطنا خليجيا يحمل الجنسية السعودية كعبد مأمور و "خاتم في أصبعها" كما يقال بالدارجة المغربية، حيث تنازل لها عن أرصدة ثلاثة حسابات بنكية في اسمه.

وحسب موقع "كيش 24 " المراكشي، فإن الشابة البالغة من العمر 23 عاما، والتي تقطن بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش، عُثِر بداخل حقيبة نقودها التي ضاعت منها على ثلاثة بطاقات بنكية إلكترونية خاصة بحسابات سعودي، والذي على ما يبدو مكن عشيقته المراكشية من مفتاح أرصدته لكي تتمكن من استخراج ما تريد من المال.

وأضاف الموقع ذاته أن حقيبة المراكشية، كانت تحتوي على سحر للقبول وتمائم لكي يحبها عشيقها الخليجي.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فتاة رماكشية خاتم الدارجة المغربية مراكش السعودي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. العثور على هيكل عظمي داخل منزل بمراكش | حوادث و حقوق

مثير.. العثور على هيكل عظمي داخل منزل بمراكش

فيديو خطير ومرعب.. السيوف والهروات في قلب مستشفى ابن سينا بالرباط | حوادث و حقوق

فيديو خطير ومرعب.. السيوف والهروات في قلب مستشفى ابن سينا بالرباط

جريمة لا تصدق.. شخص يقتل زوجة شقيقه الحامل بخريبكة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

جريمة لا تصدق.. شخص يقتل زوجة شقيقه الحامل بخريبكة.. وهذه هي التفاصيل

يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو : بوب ديلان يفوز بجائزة نوبل 2016 في الأدب | قنوات أخرى
منذ 4 ساعات

بالفيديو : بوب ديلان يفوز بجائزة نوبل 2016 في الأدب

المملكة المتحدة: ختان الإناث رغم تجريمه | قنوات أخرى

المملكة المتحدة: ختان الإناث رغم تجريمه

ولي عهد تايلاند يطلب تأجيل إعلانه ملكا بعد وفاة والده | قنوات أخرى

ولي عهد تايلاند يطلب تأجيل إعلانه ملكا بعد وفاة والده

بوفون يتفوق على ميسي ورونالدو ويفوز بـ القدم الذهبية | زووم

بوفون يتفوق على ميسي ورونالدو ويفوز بـ ''القدم الذهبية''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. انفجار قوي يهز تركيا.. وهذا عدد المصابين | دولي
منذ 51 دقيقة

عاجل.. انفجار قوي يهز تركيا.. وهذا عدد المصابين

خطير: الفلكي الخطابي سبق وزير الداخلية بسنة وتوقع ترتيب الأحزاب في الانتخابات وتنبأ بولاية ثانية لبنكيران واندحار مزوار وقيادة أخنوش للأحرار | بوليتيك

خطير: الفلكي الخطابي سبق وزير الداخلية بسنة وتوقع ترتيب الأحزاب في الانتخابات وتنبأ بولاية ثانية

الأحرار يفتحون منصب رئاسة الحزب أمام الأعضاء لمنافسة أخنوش | بوليتيك

الأحرار يفتحون منصب رئاسة الحزب أمام الأعضاء لمنافسة أخنوش

مراكشية تسحر سعودياً وتجعله عبداً لديها.. وها شنو خذات ليه | حوادث و حقوق

مراكشية تسحر سعودياً وتجعله عبداً لديها.. وها شنو خذات ليه

﻿ ﻿
اليوم 10:17 GMT

عاجل و بالصورة: الفنان إيكو في القفص الذهبي..واش بصح؟

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.