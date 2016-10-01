مراكشية تسحر سعودياً وتجعله عبداً لديها.. وها شنو خذات ليه

استعانة فتاة مراكشية في عقدها الثاني بالسحر والشعوذة، لتجعل مواطنا خليجيا يحمل الجنسية السعودية كعبد مأمور و ''خاتم في أصبعها'' كما يقال بالدارجة المغربية، حيث تنازل لها عن أرصدة ثلاثة حسابات بنكية

"شوف تيفي"

استعانة فتاة مراكشية في عقدها الثاني بالسحر والشعوذة، لتجعل مواطنا خليجيا يحمل الجنسية السعودية كعبد مأمور و "خاتم في أصبعها" كما يقال بالدارجة المغربية، حيث تنازل لها عن أرصدة ثلاثة حسابات بنكية في اسمه.

وحسب موقع "كيش 24 " المراكشي، فإن الشابة البالغة من العمر 23 عاما، والتي تقطن بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش، عُثِر بداخل حقيبة نقودها التي ضاعت منها على ثلاثة بطاقات بنكية إلكترونية خاصة بحسابات سعودي، والذي على ما يبدو مكن عشيقته المراكشية من مفتاح أرصدته لكي تتمكن من استخراج ما تريد من المال.

وأضاف الموقع ذاته أن حقيبة المراكشية، كانت تحتوي على سحر للقبول وتمائم لكي يحبها عشيقها الخليجي.