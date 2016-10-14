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عاجل و بالصورة: الفنان إيكو في القفص الذهبي..واش بصح؟
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 10:17 عاجل و بالصورة: الفنان إيكو في القفص الذهبي..واش بصح؟ | ثقافة و فنون
عاجل و بالصورة: الفنان إيكو في القفص الذهبي..واش بصح؟
نشرت الصفحة الرسمية بالفايسبوك للفنان المراكشي الكوميدي عبد رحمان أوعابد أمس الخميس''صورة لإيكو و هو عريس.

شوف تيفي

نشرت الصفحة الرسمية بالفايسبوك للفنان المراكشي الكوميدي عبد رحمان أوعابد أمس الخميس"صورة لإيكو و هو عريس.

و كتب إلى الجانب الصورة التي يظهر فيها محبوب المغاربة مرتديا اللباس التقليدي رفقة عروس بقفطان مغربي.."كل فريق العمل كيهنأك و كيبارك ليك هاذ المشروع أسي عبد الرحمن..تستاهل كل خير"

و لم يعرف بعد المغزى من نشر هذه الصورة،هل تعود لعمل فني جديد أم مزحة أراد من خلالها إيكو البسط مع جمهوره الذين هنؤوه بمناسبة دخوله القفص الذهبي.

من جانبهم تساءل بعض الرواد من جمهور الفنان المراكشي عن حقيقة الصورة التي شاركوها مع أصدقائهم عبر الفايسبوك.

الفنان إيكو

الفنان إيكو

 

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عاجل و بالصورة: الفنان إيكو في القفص الذهبي..واش بصح؟

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