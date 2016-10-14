صورة صادمة.. شوفو كيفاش كانت ابتسام تسكت

"شوف تيفي": زينب نمروك
حصلت "شوف تيفي" على صور قديمة تعود للفنانة المغربية ابتسام تسكت في فترة المراهقة.
وتظهر الصور الفرق في شكلها إضافة إلى تغييرات جمالية في طريقة تصفيف الشعر ووضع المكياج.
و حسب مهتمين،فقد لجأت تسكت لعمليات التجميل لتغيير شكلها و لكي تبدو أكثر جمالا و رشاقة.
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