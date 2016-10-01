 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صورة صادمة.. شوفو كيفاش كانت ابتسام تسكت | ثقافة و فنون

صورة صادمة.. شوفو كيفاش كانت ابتسام تسكت

مثير.. أكثر من 300 شيعي مغربي حجوا إلى كربلاء بالعراق لإحياء عاشوراء | دولي

مثير.. أكثر من 300 شيعي مغربي حجوا إلى كربلاء بالعراق لإحياء عاشوراء

سعيد الناصري ينظم ليلة نجوم الشاشة الثالثة وهذه تفاصيلها | ثقافة و فنون

سعيد الناصري ينظم ''ليلة نجوم الشاشة'' الثالثة وهذه تفاصيلها

بالفيديو كنزة الغالي : أراهن على حسن تمثيل المغرب في دولة الشيلي | بوليتيك

بالفيديو كنزة الغالي : أراهن على حسن تمثيل المغرب في دولة الشيلي

بالصور..التساقطات المطرية تفضح هشاشة البنية التحتية بالقنيطرة | مجتمع

بالصور..التساقطات المطرية تفضح هشاشة البنية التحتية بالقنيطرة

مثير.. جامعة تقرر تدريس ثقافة الحشيش..وها علاش | منوعات

مثير.. جامعة تقرر تدريس ثقافة ''الحشيش''..وها علاش

فيديو خطير ومرعب.. السيوف والهروات في قلب مستشفى ابن سينا بالرباط | حوادث و حقوق

فيديو خطير ومرعب.. السيوف والهروات في قلب مستشفى ابن سينا بالرباط

بالصورة.. حميد شباط : لم نتلق أي دعوة للتحالف مع البيجيدي لحد الآن..وما يروج مجرد أكاذيب | بوليتيك

بالصورة.. حميد شباط : لم نتلق أي دعوة للتحالف مع البيجيدي لحد الآن..وما يروج مجرد أكاذيب

جريمة لا تصدق.. شخص يقتل زوجة شقيقه الحامل بخريبكة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

جريمة لا تصدق.. شخص يقتل زوجة شقيقه الحامل بخريبكة.. وهذه هي التفاصيل

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

مثير.. أكثر من 300 شيعي مغربي حجوا إلى كربلاء بالعراق لإحياء عاشوراء
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 09:38 مثير.. أكثر من 300 شيعي مغربي حجوا إلى كربلاء بالعراق لإحياء عاشوراء | دولي
مثير.. أكثر من 300 شيعي مغربي حجوا إلى كربلاء بالعراق لإحياء عاشوراء
تنقل العشرات من الشيعة المغاربة منذ الأيام القليلة الماضية إلى مدينة كربلاء بالعراق في ذكرى عاشوراء، قادمين من المغرب وبلجيكا بشكل خاص، وحلوا بالعراق وسط حماية أمنية مشددة من السلطات العراقية،

"شوف تيفي"

 تنقل العشرات من الشيعة المغاربة منذ الأيام القليلة الماضية إلى مدينة كربلاء بالعراق في ذكرى عاشوراء، قادمين من المغرب وبلجيكا بشكل خاص، وحلوا بالعراق وسط حماية أمنية مشددة من السلطات العراقية، فيما تتوقع مصادر شيعية مغربية أن يصل عددهم إلى 300 شيعي مغربي.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم الجمعة، فقد كشفت مصادر شيعية مغربية أن عشرات الشيعة المغاربة حلوا بالعراق وتوافدوا على كربلاء العراقية منذ ما يقارب الأسبوع لإحياء ذكرى عاشوراء، مشيرة إلى أن الأمر بات عادة سنوية لمعتنقي المذهب الشيعي من المغاربة، سواء الذين يعيشون في المغرب أو من يقيمون في أوروبا، خاصة بلجيكا التي تعرف تواجدا كبيرا للشيعة المغاربة.

وتنقل الشيعة المغاربة إلى مدينة كربلاء وسط العراق ضمن حوالي 500 ألف من جنسيات عربية وأجنبية، تزور مدينة كربلاء في ذكرى عاشوراء هذا العام، حسب ما أعلنت عنه السلطات العراقية، التي خصصت إجراءات أمنية مشددة خوفا من هجمات على القادمين إلى كربلاء.

وقال مسؤول أمني عراقي "إن الخطة الأمنية الخاصة بحفظ امن الزوار المشاركين في أداء زيارة العاشر من محرم في مدينة كربلاء، انتهت بنجاح ولم تسجل أي خروقات أمنية".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشيعة المغاربة كربلاء العراق العربية بلجيكا أوروبا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

شاهد الغرفة التي كان يُعذب فيها صدام حسين قبل إعدامه | دولي

شاهد الغرفة التي كان يُعذب فيها صدام حسين قبل إعدامه

خطير.. كارثة طبيعية قد تمحي نيويورك | دولي

خطير.. كارثة طبيعية قد تمحي نيويورك

القضاء الإيطالي يحكم على مغربي بالسجن لـ 20 عاما.. وها شنو دار | دولي

القضاء الإيطالي يحكم على مغربي بالسجن لـ 20 عاما.. وها شنو دار

انتحار السوري الذي كان يخطط لهجمات إرهابية ضد ألمانيا داخل زنزانته بألمانيا | دولي

انتحار السوري الذي كان يخطط لهجمات إرهابية ضد ألمانيا داخل زنزانته بألمانيا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو : بوب ديلان يفوز بجائزة نوبل 2016 في الأدب | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو : بوب ديلان يفوز بجائزة نوبل 2016 في الأدب

المملكة المتحدة: ختان الإناث رغم تجريمه | قنوات أخرى

المملكة المتحدة: ختان الإناث رغم تجريمه

ولي عهد تايلاند يطلب تأجيل إعلانه ملكا بعد وفاة والده | قنوات أخرى

ولي عهد تايلاند يطلب تأجيل إعلانه ملكا بعد وفاة والده

بوفون يتفوق على ميسي ورونالدو ويفوز بـ القدم الذهبية | زووم

بوفون يتفوق على ميسي ورونالدو ويفوز بـ ''القدم الذهبية''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صورة صادمة.. شوفو كيفاش كانت ابتسام تسكت | ثقافة و فنون
منذ 28 دقيقة

صورة صادمة.. شوفو كيفاش كانت ابتسام تسكت

مثير.. أكثر من 300 شيعي مغربي حجوا إلى كربلاء بالعراق لإحياء عاشوراء | دولي

مثير.. أكثر من 300 شيعي مغربي حجوا إلى كربلاء بالعراق لإحياء عاشوراء

سعيد الناصري ينظم ليلة نجوم الشاشة الثالثة وهذه تفاصيلها | ثقافة و فنون

سعيد الناصري ينظم ''ليلة نجوم الشاشة'' الثالثة وهذه تفاصيلها

بالفيديو كنزة الغالي : أراهن على حسن تمثيل المغرب في دولة الشيلي | بوليتيك

بالفيديو كنزة الغالي : أراهن على حسن تمثيل المغرب في دولة الشيلي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.