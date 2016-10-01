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سعيد الناصري ينظم ''ليلة نجوم الشاشة'' الثالثة وهذه تفاصيلها
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 09:16 سعيد الناصري ينظم ليلة نجوم الشاشة الثالثة وهذه تفاصيلها | ثقافة و فنون
سعيد الناصري ينظم ''ليلة نجوم الشاشة'' الثالثة وهذه تفاصيلها
بعد النجاح الذي عرفته على مدى دورتين تستعد اللجنة المنظمة لتظاهرة '' ليلة نجوم الشاشة'' للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة لتظاهرة ''ليلة نجوم الشاشة'' الفنية الاجتماعية الكبرى، خلال الأسبوع المقبل.

شوف تيفي

بعد النجاح الذي عرفته على مدى دورتين تستعد اللجنة المنظمة لتظاهرة " ليلة نجوم الشاشة" للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة لتظاهرة "ليلة نجوم الشاشة" الفنية الاجتماعية الكبرى، خلال الأسبوع المقبل.

وتشهد دورة هذه السنة تتويج أفضل وأحسن الممثلين المغاربة الذين برزوا في الأعمال السينمائية والتلفزيونية خلال الموسم 2015-2016، حيث ستضم لجنة تحكيم هذه السنة كلا من الفنانة التلفزيونية ثريا العلوي والفنان والمخرج نوفل براوي، فضلا عن الفنان الملحن والموسيقي نوري والناقد والإعلامي توفيق ناديري، والصحافي بقناة "شوف تيفي" عبد اللطيف السكارجي.

وتعرف دورة هذه السنة مجددا تنظيم حفل فني يوم الخميس 27 أكتوبر بفندق حياة ريجينسي بالدار البيضاء، يشارك فيه كل من الفنانة لطيفة رأفت،الفنان الشعبي عبد الله الداودي والفنان سعيد مسكير فضلا عن أوركيسترا بناني، والفنان المصري أحمد شيبا وآخرون... فضلا عن حضور العديد من الشخصيات والوجوه الفنية المغربية والعربية.

وتشكل لحظة الاحتفاء بالفنان المغربي أهم لحظات هذه الليلة، فمن المنتظر أن تقدم اللجنة المنظمة على التفاتة جديدة للعديد من الفنانين المغاربة، سيرا على خطى الدورات الماضية في مقدمتهم الفنانة القديرة أمينة رشيد والكاتب المسرحي عبد الله شقرون اللذان سيحظيان بتكريم خاص، فضلا عن فنانين آخرين سيتم الكشف عن أسمائهم لاحقا، في حين سيكون عراب هذه الليلة هو الرياضي ولاعب كرة القدم نورالدين النيبت.

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شوف تيفي ليلة النجوم سعيد الناصري الدار البيضاء تكريم

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