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بالفيديو كنزة الغالي : أراهن على حسن تمثيل المغرب في دولة الشيلي
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 07:20 بالفيديو كنزة الغالي : أراهن على حسن تمثيل المغرب في دولة الشيلي | بوليتيك
بالفيديو كنزة الغالي : أراهن على حسن تمثيل المغرب في دولة الشيلي
مباشرة بعد تعيينها رسميا لدى جمهورية الشيلي من طرف الملك محمد السادس، صرحت السفيرة كنزة الغالي أن مهمة تمثيل المملكة المغربية في دولة تنتمي لأمريكا الجنوبية ليست بالسهلة، لأن لها خصوصيات

شوف تيفي

مباشرة بعد تعيينها رسميا لدى جمهورية الشيلي من طرف الملك محمد السادس، صرحت السفيرة كنزة الغالي أن مهمة تمثيل المملكة المغربية في دولة تنتمي لأمريكا الجنوبية ليست بالسهلة، لأن لها خصوصيات بالمقارنة مع دول أخرى.

وأفادت السفيرة الجديدة لجمهورية الشيلي، في تصريح خصت به "شوف تيفي" أن الملك محمد السادس "دعا الله معها بالتوفيق"، مشيرة أنها تحس بجسامة الأمانة الملقاة على عاتقها،مؤكدة أن تعيين عدد كبير من السفراء في الخارج هي رسائل قوية على العناية التي يوليها الملك للعمل الدبلوماسي.
وأضافت كنزة الغالي أنها وضعت رهان تمثيل المغرب والملك أحسن تمثيل، مستعينة بالتوصيات التي سبق للملك أن أوردها في خطابات متعددة سابقة حول عمل الدبلوماسيين المغربة في الخارج.

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‫شوف تيفي

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الشيلي كنزة الغالي سفيرة الملك التعيين شوف تيفي

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