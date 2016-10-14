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بالصور..التساقطات المطرية تفضح هشاشة البنية التحتية بالقنيطرة
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 07:11 بالصور..التساقطات المطرية تفضح هشاشة البنية التحتية بالقنيطرة | مجتمع
بالصور..التساقطات المطرية تفضح هشاشة البنية التحتية بالقنيطرة
فضحت التساقطات المطية التي شهدتها مدينة القنيطرة، اليوم الخميس، البنية التحتية للمدينة التي تعتبر من بين أكبر المدن بالمغرب.

"شوف تيفي"

فضحت التساقطات المطية التي شهدتها مدينة القنيطرة، امس الخميس، البنية التحتية للمدينة التي تعتبر من بين أكبر المدن بالمغرب.

وتسببت التساقطات المهمة التي عرفتها المدينة ، في شل حركة السير، نتيجة تجمع المياه في العديد من الأحياء والشوارع، بسبب الاختناق الحاصل في قنوات الصرف.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المدن المغربية، عرفت منذ ليلة أمس تساقطات مهمة، ما أسفر عن فيضانات خطيرة، خاصة في منطقة مولاي إدريس زرهون.

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