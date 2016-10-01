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مثير.. جامعة تقرر تدريس ثقافة ''الحشيش''..وها علاش
بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 06:06 مثير.. جامعة تقرر تدريس ثقافة الحشيش..وها علاش | منوعات
مثير.. جامعة تقرر تدريس ثقافة ''الحشيش''..وها علاش
في خطوة مثيرة، أعلنت جامعة ''نيوبرونزويك'' الكندية عن مشروعا لفتح تخصصات في ثقافة الماريجوانا ''الحشيش''.

"شوف تيفي"

في خطوة مثيرة، أعلنت جامعة "نيوبرونزويك" الكندية عن مشروعا لفتح تخصصات في ثقافة الماريجوانا "الحشيش".

وحسب مجموعة من المواقع الإخبارية، فقد أعلنت الجامعة أنها من خلال فتح هذا التخصص تريد المساعدة في تأطير الشركات المنتجة والموزعة لهذا "الحشيش".

وقررت الجامعة الكندية التعاقد مع شركتين لإنتاج الماريجوانا والحكومة الكندية من أجل وضع برنامج تكوين للمؤسسات التي تنوي الاستثمار في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن كندا تسمح باستخدام الماريجوانا لأغراض طبية بناء على وصفة الطبيب، لكنه يحظر استخدامها لأغراض ترفيهية.



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