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فيديو خطير ومرعب.. السيوف والهروات في قلب مستشفى ابن سينا بالرباط
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 23:47 فيديو خطير ومرعب.. السيوف والهروات في قلب مستشفى ابن سينا بالرباط | حوادث و حقوق
فيديو خطير ومرعب.. السيوف والهروات في قلب مستشفى ابن سينا بالرباط
تداولت العديد من الصفحات بمواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو خطير، قيل بأن فصوله دارت بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو خطير، قيل بأن فصوله دارت بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.

ويظهر هذا الفيديو الصادم، مجموعة من الأشخاص الحاملين للسيوف والهروات وهم ينهالون بالضرب على شاب بطريقة وحشية، قبل إخراجه من المستشفى ومواصلة الاعتداء عليه.

ويبدو من خلال تفاصيل الفيديو بأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات ومعركة بين الضحية والأشخاص المسلحين والتي استمرت فصولها داخل المستشفى المذكور.

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المغرب شوف تيفي مستشفى ابن سينا المسلحين الرباط

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