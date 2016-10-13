بالصورة.. حميد شباط : لم نتلق أي دعوة للتحالف مع البيجيدي لحد الآن..وما يروج مجرد أكاذيب

فند حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، الأخبار التي انتشرت مؤخرا حول وجود مفاوضات لتشكيل الحكومة مصرحا ''لايوجد أي نقاش أو تفاوض للدخول إلى الحكومة الآن'' مؤكدا أن ''ما يروج مجرد أكاذيب''.

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فند حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، الأخبار التي انتشرت مؤخرا حول وجود مفاوضات لتشكيل الحكومة مصرحا "لايوجد أي نقاش أو تفاوض للدخول إلى الحكومة الآن" مؤكدا أن "ما يروج مجرد أكاذيب".

وتابع حميد شباط حديثه في كلمة ألقاها بحفل استقبال مساء اليوم بالرباط، نظمه الحزب على شرف النواب الجدد الفائزين في الإنتخابات التشريعية، موضحا أن الحزب لا يمانع قي الدخول في أي تحالف بشرط الدفاع عن الإستقرار والوطن والحزب.

ونوه حميد شباط بقرار الملك محمد السادس تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالإنتخابات طبقا لدستور 2011، مصرحا أن البيجيدي اختاره الشعب.

وأضاف حميد شباط أننا لم نتلق أي دعوة للتحالف لتشكيل الحكومة المقبلة، كما أننا لم نضع شروطا ضد مصلحة الوطن، ولن "نساهم في توقيف عجلة الدوران" لكن استقلالية قرارات الحزب لن نتنازل عنها.