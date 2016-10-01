جريمة لا تصدق.. شخص يقتل زوجة شقيقه الحامل بخريبكة.. وهذه هي التفاصيل

اهتز حي القدس بمدينة خريبكة، اليوم الخميس، على وقع جريمة بشعة، بطلها شخص أقدم على قتل زوجة شقيقه بعد أن وجه لها مجموعة من الطعنات المميتة.

"شوف تيفي"



اهتز حي القدس بمدينة خريبكة، اليوم الخميس، على وقع جريمة بشعة، بطلها شخص أقدم على قتل زوجة شقيقه بعد أن وجه لها مجموعة من الطعنات المميتة.



وحسب مصادر متطابقة من مدينة خريبكة، فإن الضحية البالغة قيد حياتها 25 عاما والتي كانت تحمل بين أحشائها جنيناً، دخلت في نقاش مع شقيق زوجها بسبب مشاكل عائلية، ليقوم هذا الأخير بتوجيه العديد من الطعنات لها على مستوى الرأس والبطن بواسطة السلاح الأبيض تاركا إياها غارقة في بحر من الدماء، قبل أن يفر إلى وجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بخريبكة إلا أنها فارقت الحياة بقسم الإنعاش، بينما فتحت الشرطة القضائية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة المروعة.