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المجلس البلدي يتبرأ من أحداث سيدي بيبي ويحمل المسؤولية للقائد !
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 22:50 المجلس البلدي يتبرأ من أحداث سيدي بيبي ويحمل المسؤولية للقائد ! | بوليتيك
المجلس البلدي يتبرأ من أحداث سيدي بيبي ويحمل المسؤولية للقائد !
على إثر أحداث الشغب التي شهدتها جماعة سيدي بيبي القريبة من مدينة اكادير ''جنوب المغرب'' ، يوم أمس فيما بات يعرف بالأربعاء الأسود، خرج المكتب المسير للجماعة ببلاغ للرأي العام المحلي

شوف تيفي

على إثر أحداث الشغب التي شهدتها جماعة سيدي بيبي القريبة من مدينة اكادير "جنوب المغرب" ، يوم أمس فيما بات يعرف بالأربعاء الأسود، خرج المكتب المسير للجماعة ببلاغ للرأي العام المحلي ، يكذب فيه كل ما تم ترويجه حول مسؤوليته في عمليات الهدم التي شهدها دوار درايد صبا ح أمس الأربعاء، وأن هذه الادعاءات هي مجرد حملة سياسية يروجها حزب معين ضد الأغلبية الحالية وذلك من أجل النيل من سمعة المجلس وكذا المتحالفين معه.

كما أعلن – المجلس – تضامنه المطلق واللامشروط مع المواطنين والمواطنات فيما يشبه ما تفعله الأحزاب السياسية أو الهيآت الحقوقية ، محملا المسؤولية الكاملة لقائد قيادة سيدي بيبي الذي ساهم في تأجيج الوضع عبر ترويجه لمسؤولية الجماعة في عملية الهدم حسب ما جاء في البلاغ .

المجلس البلدي يتبرأ من أحداث سيدي بيبي ويحمل المسؤولية للقائد

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سيدي بيبي المجلس القائد المسؤولية

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