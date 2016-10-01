سيارة تحرق الضوء الأحمر أمام الملك في كازا.. تفاصيل مثيرة وها كيفاش تدخل الأمن

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انتهت حماقة سائق، لم يحترم إشارة المرور، بتقاطع شارعي ابن سينا وسيدي عبد الرحمان بالحي الحسني بالبيضاء، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، باستنفار وازته مطاردة أمنية، أفلحت في محاصرة سيارته

"شوف تيفي"

انتهت حماقة سائق، لم يحترم إشارة المرور، بتقاطع شارعي ابن سينا وسيدي عبد الرحمان بالحي الحسني بالبيضاء، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، باستنفار وازته مطاردة أمنية، أفلحت في محاصرة سيارته رباعية الدفع قبل وصولها إلى إشارة المرور التالية، عند التقاء شارعي عبد الرحمان بمولاي التهامي، أي على بعد حوالي 600 متر، وتعالى صفير رجال المرور دون أن يتوقف السائق أو يمتثل، قبل أن يجد نفسه محاصرا من دراجين ورجال أمن، حوالي الواحدة صباحا، ليضطر إلى فتح زجاج النافدة معتقدا أن الأمر يسير ويمكن أن ينتهي بتسجيل مخالفة تجاوز الضوء الأحمر، قبل أن يجد نفسه داخل سيارة النجدة، فيما تم نقل سيارته رباعية الدفع إلى مصلحة الأمن الإقليمي الحي الحسني في انتظار البحث معه والتحقيق من هويته ووثائق الناقلة.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر غدا الجمعة، فإن مصادر متطابقة أفادت أن الملك محمد السادس، كان ساعتها متوقفا بسيارته عند إشارة المرور نفسها التي تجاوزها المشكوك في أمره بسرعة جنونية، انتبه إلى وجود رجال الأمن في الجهة الأخرى من شارع ابن سينا، فأدار عجلات السيارة بسرعة جنونية نحو شارع سيد عبد الرحمان في اتجاه الألفة، لكن محاولة فراره لم تدم كثيرا، إذ وقف على بعد بضعة أمثار، وما إن فتح الزجاج طالبا الصفح، بعد مشاهدته عددا كبيرا من رجال الشرطة، حتى فاحت منه روائح تظهر أنه يقود السيارة في حالة سكر.

وعلمت "الصباح" أن النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع، بعد إشعارها بالواقعة، أمرت بوضع المشكوك في أمره رهن تدابير الحراسة النظرية والاستماع إليه بعد استعادة وعيه.

ووضع المتهم في غرفة الحراسة النظرية، إذ جرى الاستماع إليه عصر أمس ليبيت في ضيافة الشرطة.

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