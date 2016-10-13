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بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 22:21 بالصورة.. شباط يحتفل ببرلمانييه الناجحين في إقتراع 7 أكتوبر بمدينة الرباط | بوليتيك
بالصورة.. شباط يحتفل ببرلمانييه الناجحين في إقتراع 7 أكتوبر بمدينة الرباط
نظم الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط حفل إستقبال للفائزين بمقعد برلماني جديد والبالغ عددهم 46 نائبا بمجلس النواب، ما مكن حزب الميزان من احتلال المرتبة الثالثة.

شوف تيفي

نظم الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط حفل إستقبال للفائزين بمقعد برلماني جديد والبالغ عددهم 46 نائبا بمجلس النواب، ما مكن حزب الميزان من احتلال المرتبة الثالثة.

وهنأ حميد شباط الفائزين بثقة ساكنة الدوائر التي نجحوا فيها، مصرحا أن الحزب "خسر مابين 20 و30 مقعدا في آخر اللحظات"، متأسفا على تراجع ممثلي حزب علال الفاسي في الغرفة الأولى بالبرلمان من أكثر من 60 مقعدا إلى 46 نائبا لعوامل عديدة.

الفريق البرلماني الجديد لحزب الاستقلال

ودعا حميد شباط النواب الجدد إلى الحضور الدائم بالبرلمان وتمثيل الحزب وقواعده وكل الإستقلاليين خير تمثيل وذلك عبر الإنضباط والمناقشة في اللجان والجلسات العامة.

وكشف حميد شباط في كلمته بمناسبة الحفل المنظم على شرف المرشحين في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، الذين أسعفهم الحظ للفوز بمقعد برلماني، مساء اليوم، أن حزب الإستقلال تواجد في أول برلمان في المغرب، إلى الآن داعيا النواب الجدد إلى تمثيل كل الإستقلاليين والاستقلاليات والمغاربة.

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الإستقلال الحفلالإنضباطالبرلمان النواب شباط شوف تيفي

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