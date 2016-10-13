بالصورة.. مضيان بعد انتخابه رئيسا للفريق الاستقلالي بالبرلمان : سنطالب بذكر أسماء المتغيبين علانية لجلسات البرلمان

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أجمعت مكونات حزب الإستقلال مساء اليوم الإبقاء على البرلماني نور الدين مضيان كرئيس للفريق النيابي للحزب في مجلس النواب طيلة الولاية التشريعية الجديدة التي سيعطي الملك إفتتاحها يوم غد الجمعة.

شوف تيفي

أجمعت مكونات حزب الإستقلال مساء اليوم الإبقاء على البرلماني نور الدين مضيان كرئيس للفريق النيابي للحزب في مجلس النواب طيلة الولاية التشريعية الجديدة التي سيعطي الملك إفتتاحها يوم غد الجمعة.

وجاء تعيين نور الدين مضيان كرئيس للفريق النيابي خلال حفل إستقبال نظمه حزب الإستقلال قبل قليل بأحد الفنادق بمدينة الرباط، بحضور الأمين العام للحزب حميد شباط وبعض أعضاء المكتب التنفيذي والنواب البرلمانيين الفائزين في إنتخابات 7 أكتوبر بإسم حزب الميزان.

وشدد مضيان في كلمة له بالمناسبة، على النواب الجدد بمجلس النواب الحضور الدائم سواء بالجلسات العامة لمجلس النواب أو داخل اللجان الداخلية، مصرحا أن "الإنضباط هو السبيل لإستمرار النجاح"، وأن "المواطنين وقواعد الحزب صوتوا عليكم للحضور الدائم لمجلس النواب وليس لمكان أخر".

الفريق البرلماني الجديد لحزب الاستقلال

وأثنى مضيان على الفريق البرلماني السابق مؤكدا أنه ساهم في التشريع وكان متميزا بعطائه وحضوره، متمنيا أن يكون الفريق الجديد المتكون من 46 برلمانيا خير خلف لخير سلف، موضحا أن "العبرة ليست بالعدد وإنما بالعطاء".

وكشف مضيان أن أول خطوة سيقوم بها في أولى جلسات مجلس النواب هو المطالبة بذكر أسماء المتغيبين علانية داخل جلسات مجلس النواب.

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مضيان البرلمان النواب الجدد حفل شباط الإستقلال شوف تيفي

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