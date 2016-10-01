 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد الغرفة التي كان يُعذب فيها صدام حسين قبل إعدامه | دولي

شاهد الغرفة التي كان يُعذب فيها صدام حسين قبل إعدامه

يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء

في قرار جديد.. التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يعلنان دخولهما بفريق نيابي موحد في الولاية التشريعية العاشرة لمجلس النواب | بوليتيك

في قرار جديد.. التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يعلنان دخولهما بفريق نيابي موحد في الولاية

هذا ما قرره الحموشي بخصوص مسؤولين أمنيين بعد رشق الموكب الملكي بقنينات زجاجية بالبيضاء..و هذه هي التفاصيل | بوليتيك

هذا ما قرره الحموشي بخصوص مسؤولين أمنيين بعد رشق الموكب الملكي بقنينات زجاجية بالبيضاء..و هذه هي

صادم..امرأة تتخلى عن رضيعها في مستشفى سانية الرمل بتطوان.. وهذا ما كشفته كاميرات المراقبة | حوادث و حقوق

صادم..امرأة تتخلى عن رضيعها في مستشفى سانية الرمل بتطوان.. وهذا ما كشفته كاميرات المراقبة

توقيف أزيد من 8500 متسول خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية | حوادث و حقوق

توقيف أزيد من 8500 متسول خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية

عاجل وبالصور.. بعد سيدي بيبي.. نايضة في أزمور ومواجهات عنيفة بين القوات العمومية والساكنة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. بعد سيدي بيبي.. نايضة في أزمور ومواجهات عنيفة بين القوات العمومية والساكنة

عاجل ومؤلم بالفيديو والصور.. طفل يسقط في قناة للصرف الصحي خلال فيضان بمولاي إدريس زرهون ويلقى مصرعه غرقا.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم بالفيديو والصور.. طفل يسقط في قناة للصرف الصحي خلال فيضان بمولاي إدريس زرهون ويلقى

خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين | بوليتيك

خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

شاهد الغرفة التي كان يُعذب فيها صدام حسين قبل إعدامه
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 21:52 شاهد الغرفة التي كان يُعذب فيها صدام حسين قبل إعدامه | دولي
شاهد الغرفة التي كان يُعذب فيها صدام حسين قبل إعدامه
كشفت صحيفة ''نيويورك بوست'' الأمريكية عن وجود غرفة سرية في قبو مقر بعثة العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة، وزعمت أنه تم استخدام تلك الغرفة في حقبة صدام حسين، لعمليات استجواب وتعذيب.

شوف تيفي:وكالات

كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن وجود غرفة سرية في قبو مقر بعثة العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة، وزعمت أنه تم استخدام تلك الغرفة في حقبة صدام حسين، لعمليات استجواب وتعذيب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤوليْن عراقييْن طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن استخدام الغرفة لعمليات التعذيب بدأ في عام 1979، بعد وصول صدام إلى السلطة في العراق. وتتخذ بعثة العراق لدى الأمم المتحدة مبنى من 5 طبقات مقرا لها.

وأوضحت "نيويورك بوست" أن الحديث يدور عن المبنى رقم 14 بالشارع الـ79 في مانهاتن والواقع مقابل منزل عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ.

وذكرت الصحيفة أن عملاء المخابرات العراقية كانوا يحتجزون عراقيين مقيمين في الولايات المتحدة في هذه الغرفة لفترات تصل لـ15 يوما، بغية الضغوط على عائلاتهم في العراق.

وتابعت الصحيفة أن الغرفة تم تجهيزها على غرار غرف الاحتجاز التي قد تم الكشف عنها في العديد من السفارات العراقية حول العالم، بما في ذلك في أوروبا الشرقية والدول العربية، حيث تم العثور على أدلة تثب إجراء عمليات تعذيب في تلك الغرف.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب صدام غرفة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير.. كارثة طبيعية قد تمحي نيويورك | دولي

خطير.. كارثة طبيعية قد تمحي نيويورك

القضاء الإيطالي يحكم على مغربي بالسجن لـ 20 عاما.. وها شنو دار | دولي

القضاء الإيطالي يحكم على مغربي بالسجن لـ 20 عاما.. وها شنو دار

انتحار السوري الذي كان يخطط لهجمات إرهابية ضد ألمانيا داخل زنزانته بألمانيا | دولي

انتحار السوري الذي كان يخطط لهجمات إرهابية ضد ألمانيا داخل زنزانته بألمانيا

الحشيش المغربي يستغل في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية | دولي

الحشيش المغربي يستغل في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضيحة يٌفجرها أعضاء فرقة سلوان للرقص..قَدمنا عرض قُدام سيدنا فـ2015 و منين شكينا عليه طلب منا البطائق ديالنا و لكن متوصلنا بوالو | بــووز
منذ 13 دقيقة

فضيحة يٌفجرها أعضاء فرقة سلوان للرقص..قَدمنا عرض قُدام سيدنا فـ2015 و منين شكينا عليه طلب منا البطائق ديالنا و لكن متوصلنا بوالو

بعد 15 يوما على اعتصامهم..ساكنة أناسي تحتج..6سنين وحنا مخلصين ديورنا و مفهمناش علاش مسلموش لينا | بــووز

بعد 15 يوما على اعتصامهم..ساكنة أناسي تحتج..6سنين وحنا مخلصين ديورنا و مفهمناش علاش مسلموش لينا

فيديو جديد ولأول مرة.. مؤسس الفايسبوك مارك زوكربيرغ يرسل التحية للمغاربة ويتحدث عن رحلته في المغرب مع زوجته | زووم

فيديو جديد ولأول مرة.. مؤسس الفايسبوك مارك زوكربيرغ يرسل التحية للمغاربة ويتحدث عن رحلته في المغرب مع زوجته

فيديو صادم..إسقاط طائرة في الولايات المتحدة ومقتل قائدها الأردني‎ | قنوات أخرى

فيديو صادم..''إسقاط'' طائرة في الولايات المتحدة ومقتل قائدها الأردني‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شاهد الغرفة التي كان يُعذب فيها صدام حسين قبل إعدامه | دولي
منذ 8 دقائق

شاهد الغرفة التي كان يُعذب فيها صدام حسين قبل إعدامه

يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء

في قرار جديد.. التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يعلنان دخولهما بفريق نيابي موحد في الولاية التشريعية العاشرة لمجلس النواب | بوليتيك

في قرار جديد.. التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يعلنان دخولهما بفريق نيابي موحد في الولاية

هذا ما قرره الحموشي بخصوص مسؤولين أمنيين بعد رشق الموكب الملكي بقنينات زجاجية بالبيضاء..و هذه هي التفاصيل | بوليتيك

هذا ما قرره الحموشي بخصوص مسؤولين أمنيين بعد رشق الموكب الملكي بقنينات زجاجية بالبيضاء..و هذه هي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.