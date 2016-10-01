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يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 21:24 يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء
تمكنت مصالح أمن مولاي رشيد بداية الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية، يبلغ من العمر 42 سنة، على إثر تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح الخطيرين المفضيين إلى الموت.

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح أمن مولاي رشيد بداية الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية، يبلغ من العمر 42 سنة، على إثر تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح الخطيرين المفضيين إلى الموت.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه، الذي يبقى مدمنا على الخمور، اعتدى بالضرب والجرح بواسطة سكين للإستعمال المنزلي على حارس ليلي بمنطقة حي السلامة يبلغ من العمر قيد حياته 40 سنة، بحيث أصابه على مستوى الوجه والجانب الأيمن من البطن، فتسبب له ذلك في نزيف داخلي نتج عنه وفاته بمستشفى ابن رشد.

وأوضح المصدر ذاته بأن المعني بالأمر جرى إيقافه بنفس اليوم غير بعيد عن مسرح الحادث، بحيث اعترف بالمنسوب إليه مرجعا أسباب الإعتداء إلى نزاع نشب بينه وبين الضحية أثناء معاقرتهما للخمر، وقد تم تقديمه إلى العدالة بتاريخ 12 أكتوبر الجاري.

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المغرب شوف تيفي مستفى ابن رشد حي مولاي رشيد الخمر النزيف

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