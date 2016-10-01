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في قرار جديد.. التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يعلنان دخولهما بفريق نيابي موحد في الولاية التشريعية العاشرة لمجلس النواب
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 21:11 في قرار جديد.. التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يعلنان دخولهما بفريق نيابي موحد في الولاية التشريعية العاشرة لمجلس النواب | بوليتيك
في قرار جديد.. التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يعلنان دخولهما بفريق نيابي موحد في الولاية التشريعية العاشرة لمجلس النواب
أعلن حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، اليوم الخميس، دخولهما بفريق نيابي موحد في الولاية التشريعية العاشرة لمجلس النواب.

"شوف تيفي":و م ع

 أعلن حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، اليوم الخميس، دخولهما بفريق نيابي موحد في الولاية التشريعية العاشرة لمجلس النواب.

وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أنهما قررا أيضا تكوين لجنة مشتركة يعهد إليها العمل من أجل وضع إجراءات لبلورة تحالف بين الحزبين.

وأشار البلاغ إلى أن هذين القرارين جاءا بناء على المصادقة والترحيب الذي لاقته مبادرة التقارب بين الحزبين والتي تم تثمينها خلال اجتماع هيئاتهما القيادية يوم أمس الأربعاء، والتي تم تضمينها في البلاغات الصادرة بهذا الصدد، وكذا وعيا من الحزبين ب"ضرورة مزيد من العقلنة للمشهد الحزبي والسياسي ببلادنا، واستنادا إلى ما يربط الحزبين من انسجام في التوجه وتقارب في البرامج وفي الأهداف".

 

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