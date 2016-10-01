صادم..امرأة تتخلى عن رضيعها في مستشفى سانية الرمل بتطوان.. وهذا ما كشفته كاميرات المراقبة

اهتز مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان، على وقع عمل صادم بطلته امرأة، قامت بالتخلي عن رضيعها والفرار من المستشفى مباشرة بعد عملية الوضع.

"شوف تيفي"

اهتز مستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان، على وقع عمل صادم بطلته امرأة، قامت بالتخلي عن رضيعها والفرار من المستشفى مباشرة بعد عملية الوضع.

وحسب مصادر من مدينة تطوان، فإن المعنية بالأمر دخلت إلى المستشفى المذكور، أمس الأربعاء لوضع رضيعها، إلا أنها وبعد أقل من الساعة، قررت الهروب وترك رضيعها وحيدا.

وأضافت المصادر ذاتها بأن كاميرات المراقبة بالمستشفى، رصدت لحظة هروب الأم، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي تمكنت من تحديد هويتها، حيت تجري التحريات والتحقيقات لاعتقالها.