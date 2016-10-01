 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد الغرفة التي كان يُعذب فيها صدام حسين قبل إعدامه | دولي

شاهد الغرفة التي كان يُعذب فيها صدام حسين قبل إعدامه

يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء

في قرار جديد.. التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يعلنان دخولهما بفريق نيابي موحد في الولاية التشريعية العاشرة لمجلس النواب | بوليتيك

في قرار جديد.. التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يعلنان دخولهما بفريق نيابي موحد في الولاية

هذا ما قرره الحموشي بخصوص مسؤولين أمنيين بعد رشق الموكب الملكي بقنينات زجاجية بالبيضاء..و هذه هي التفاصيل | بوليتيك

هذا ما قرره الحموشي بخصوص مسؤولين أمنيين بعد رشق الموكب الملكي بقنينات زجاجية بالبيضاء..و هذه هي

صادم..امرأة تتخلى عن رضيعها في مستشفى سانية الرمل بتطوان.. وهذا ما كشفته كاميرات المراقبة | حوادث و حقوق

صادم..امرأة تتخلى عن رضيعها في مستشفى سانية الرمل بتطوان.. وهذا ما كشفته كاميرات المراقبة

توقيف أزيد من 8500 متسول خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية | حوادث و حقوق

توقيف أزيد من 8500 متسول خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية

عاجل وبالصور.. بعد سيدي بيبي.. نايضة في أزمور ومواجهات عنيفة بين القوات العمومية والساكنة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. بعد سيدي بيبي.. نايضة في أزمور ومواجهات عنيفة بين القوات العمومية والساكنة

عاجل ومؤلم بالفيديو والصور.. طفل يسقط في قناة للصرف الصحي خلال فيضان بمولاي إدريس زرهون ويلقى مصرعه غرقا.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم بالفيديو والصور.. طفل يسقط في قناة للصرف الصحي خلال فيضان بمولاي إدريس زرهون ويلقى

خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين | بوليتيك

خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

توقيف أزيد من 8500 متسول خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 20:08 توقيف أزيد من 8500 متسول خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية | حوادث و حقوق
توقيف أزيد من 8500 متسول خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية
أسفرت التدخلات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة ظاهرة التسول، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، عن توقيف ما مجموعه 8593 شخصا، من بينهم 1177 قاصرا، و2492

شوف تيفي:

أسفرت التدخلات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة ظاهرة التسول، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، عن توقيف ما مجموعه 8593 شخصا، من بينهم 1177 قاصرا، و2492 امرأة، بالإضافة إلى 415 يحملون جنسيات أجنبية مختلفة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أن عمليات التفتيش والجس الوقائي المنجزة في إطار هذه القضايا مكنت من العثور بحوزة بعض الأشخاص الموقوفين، على 35 سكينا من مختلف الأحجام و22 علبة مواد مخدرة.

وأضافت المديرية أن عمليات التوقيف شملت 159 شخصا كانوا يمتهنون التسول بالعنف أو تحت التهديد به، و189 حالة لأشخاص يعرضون أطفالا صغارا أو رضعا لاستجداء المارة، بالإضافة إلى 26 حالة لمتسولين يصطحبون أشخاصا في وضعية إعاقة.

وتندرج هذه العمليات الأمنية، حسب المصدر ذاته، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ظاهرة التسول الاحترافي بالشوارع العامة والمدارات الطرقية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب توقيف المديرية العامة الأمن الوطني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء

صادم..امرأة تتخلى عن رضيعها في مستشفى سانية الرمل بتطوان.. وهذا ما كشفته كاميرات المراقبة | حوادث و حقوق

صادم..امرأة تتخلى عن رضيعها في مستشفى سانية الرمل بتطوان.. وهذا ما كشفته كاميرات المراقبة

عاجل وبالصور.. بعد سيدي بيبي.. نايضة في أزمور ومواجهات عنيفة بين القوات العمومية والساكنة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. بعد سيدي بيبي.. نايضة في أزمور ومواجهات عنيفة بين القوات العمومية والساكنة

عاجل ومؤلم بالفيديو والصور.. طفل يسقط في قناة للصرف الصحي خلال فيضان بمولاي إدريس زرهون ويلقى مصرعه غرقا.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم بالفيديو والصور.. طفل يسقط في قناة للصرف الصحي خلال فيضان بمولاي إدريس زرهون ويلقى مصرعه غرقا.. وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضيحة يٌفجرها أعضاء فرقة سلوان للرقص..قَدمنا عرض قُدام سيدنا فـ2015 و منين شكينا عليه طلب منا البطائق ديالنا و لكن متوصلنا بوالو | بــووز
منذ 19 دقيقة

فضيحة يٌفجرها أعضاء فرقة سلوان للرقص..قَدمنا عرض قُدام سيدنا فـ2015 و منين شكينا عليه طلب منا البطائق ديالنا و لكن متوصلنا بوالو

بعد 15 يوما على اعتصامهم..ساكنة أناسي تحتج..6سنين وحنا مخلصين ديورنا و مفهمناش علاش مسلموش لينا | بــووز

بعد 15 يوما على اعتصامهم..ساكنة أناسي تحتج..6سنين وحنا مخلصين ديورنا و مفهمناش علاش مسلموش لينا

فيديو جديد ولأول مرة.. مؤسس الفايسبوك مارك زوكربيرغ يرسل التحية للمغاربة ويتحدث عن رحلته في المغرب مع زوجته | زووم

فيديو جديد ولأول مرة.. مؤسس الفايسبوك مارك زوكربيرغ يرسل التحية للمغاربة ويتحدث عن رحلته في المغرب مع زوجته

فيديو صادم..إسقاط طائرة في الولايات المتحدة ومقتل قائدها الأردني‎ | قنوات أخرى

فيديو صادم..''إسقاط'' طائرة في الولايات المتحدة ومقتل قائدها الأردني‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شاهد الغرفة التي كان يُعذب فيها صدام حسين قبل إعدامه | دولي
منذ 14 دقيقة

شاهد الغرفة التي كان يُعذب فيها صدام حسين قبل إعدامه

يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. جريمة قتل مروعة تهز حي مولاي رشيد بالبيضاء

في قرار جديد.. التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يعلنان دخولهما بفريق نيابي موحد في الولاية التشريعية العاشرة لمجلس النواب | بوليتيك

في قرار جديد.. التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يعلنان دخولهما بفريق نيابي موحد في الولاية

هذا ما قرره الحموشي بخصوص مسؤولين أمنيين بعد رشق الموكب الملكي بقنينات زجاجية بالبيضاء..و هذه هي التفاصيل | بوليتيك

هذا ما قرره الحموشي بخصوص مسؤولين أمنيين بعد رشق الموكب الملكي بقنينات زجاجية بالبيضاء..و هذه هي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.