توقيف أزيد من 8500 متسول خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية

أسفرت التدخلات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة ظاهرة التسول، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، عن توقيف ما مجموعه 8593 شخصا، من بينهم 1177 قاصرا، و2492

شوف تيفي:

أسفرت التدخلات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة ظاهرة التسول، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، عن توقيف ما مجموعه 8593 شخصا، من بينهم 1177 قاصرا، و2492 امرأة، بالإضافة إلى 415 يحملون جنسيات أجنبية مختلفة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أن عمليات التفتيش والجس الوقائي المنجزة في إطار هذه القضايا مكنت من العثور بحوزة بعض الأشخاص الموقوفين، على 35 سكينا من مختلف الأحجام و22 علبة مواد مخدرة.

وأضافت المديرية أن عمليات التوقيف شملت 159 شخصا كانوا يمتهنون التسول بالعنف أو تحت التهديد به، و189 حالة لأشخاص يعرضون أطفالا صغارا أو رضعا لاستجداء المارة، بالإضافة إلى 26 حالة لمتسولين يصطحبون أشخاصا في وضعية إعاقة.

وتندرج هذه العمليات الأمنية، حسب المصدر ذاته، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ظاهرة التسول الاحترافي بالشوارع العامة والمدارات الطرقية.