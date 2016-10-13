عاجل وبالصور.. بعد سيدي بيبي.. نايضة في أزمور ومواجهات عنيفة بين القوات العمومية والساكنة

شهدت منطقة سيدي علي بنحمدوش بأزمور، اليوم الخميس، مواجهات عنيفة بين الساكنة والقوات العمومية التي كانت تقوم بحملة لهدم البناء العشوائي.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة سيدي علي بنحمدوش بأزمور، اليوم الخميس، مواجهات عنيفة بين الساكنة والقوات العمومية التي كانت تقوم بحملة لهدم البناء العشوائي.

وحسب مصادر محلية فإن الساكنة واجهت القوات العمومية، بالحجارة والعصي، ما أسفر عن إصابة عدد منهم ومن بينهم سائق جرافة الهدم والذي تم نقله إلى المستشقى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاته بأن المحتجين الغاضبين، قاموا بتكسير جرافة الهدم وسيارة قائد السلطة، موضحة بأن مصالح الدرك الملكي تقوم بحملات تمشيطية لاعتقال المتورطين.