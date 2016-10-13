عاجل ومؤلم بالفيديو والصور.. طفل يسقط في قناة للصرف الصحي خلال فيضان بمولاي إدريس زرهون ويلقى مصرعه غرقا.. وهذه هي التفاصيل

لقي طفل لم يكمل بعد عقده الأول مصرعه اليوم الخميس، غرقا في قناة للصرف الصحي بمنطقة مولاي إدريس زرهون، التي تعرف تساقطات مطرية مهمة.

"شوف تيفي"



لقي طفل لم يكمل بعد عقده الأول مصرعه اليوم الخميس، غرقا في قناة للصرف الصحي بمنطقة مولاي إدريس زرهون، التي تعرف تساقطات مطرية مهمة.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك البالغ من العمر ثمانية سنوات، لقي حتفه بعد سقوطه في قناة للصرف الصحي بحي عين رجال بمنطقة مولاي إدريس زرهون.



وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية حلت بعين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدينة، الذين تمكنوا من انتشال جثة الطفل ونقلها على مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس.