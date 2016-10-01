 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور.. بعد سيدي بيبي.. نايضة في أزمور ومواجهات عنيفة بين القوات العمومية والساكنة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. بعد سيدي بيبي.. نايضة في أزمور ومواجهات عنيفة بين القوات العمومية والساكنة

عاجل ومؤلم بالفيديو والصور.. طفل يسقط في قناة للصرف الصحي خلال فيضان بمولاي إدريس زرهون ويلقى مصرعه غرقا.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم بالفيديو والصور.. طفل يسقط في قناة للصرف الصحي خلال فيضان بمولاي إدريس زرهون ويلقى

خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين | بوليتيك

خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين

الملك محمد السادس يهنئ الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتييس | بوليتيك

الملك محمد السادس يهنئ الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتييس

مؤلم.. رجل انتحر وترك رسالة مؤثرة لزوجته ببرشيد..وهذا هو مضمونها | حوادث و حقوق

مؤلم.. رجل انتحر وترك رسالة مؤثرة لزوجته ببرشيد..وهذا هو مضمونها

استقالات بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح | بوليتيك

''استقالات'' بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح

من جديد..فيديو صادم يثير ضجة بالمغرب.. العثور على جوارب بها اسم الله | حوادث و حقوق

من جديد..فيديو صادم يثير ضجة بالمغرب.. العثور على جوارب بها اسم ''الله''

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية للظهور بمظهر النحافة وخداع الرأي العام | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار | بوليتيك

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 19:09 خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين | بوليتيك
خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين
علمت ''شوف تيفي'' أن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد استدعت ثلاث وزراء وإداريين للمثول أمامها في إطار البحث الذي تنجزه اللجنة المكونة من أعضاء بمجلس المستشارين.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد استدعت ثلاث وزراء وإداريين للمثول أمامها في إطار البحث الذي تنجزه اللجنة المكونة من أعضاء بمجلس المستشارين.

وحسب مصادر مطلعة، فاللجنة راسلت ثلاث وزراء ومسؤولين بالصندوق المغربي، حيث ستستمع للمسؤولين الإداريين بالصندوق يوم الإثنين المقبل فيما الوزراء الثلاثة يوم الأربعاء المقبل، بهدف إعداد تقرير مفصل لمعرفة أسباب الأزمة المالية التي يعاني منها الصندوق المغربي للتقاعد، وهو ما دفع بالحكومة المنتهية ولايتها إلى سن قوانين لإصلاحه لاقت معارضة شديدة من طرف النقابات والموظفين بعد رفعها للإقتطاعات من رواتبهم لصالح الصندوق.

وأضافت ذات المصادر، أن كل من وزير التشغيل والوظيفة العمومية ووزير المالية، سيمثلون أمام لجنة التحقيق التي كونها مجلس المستشارين بأغلبية من الأعضاء المنتمين للمعارضة.

من جهة ثانية، إستبعدت مصادر قريبة من حكومة تصريف الأعمال الحالية، حضور أي من الوزراء المدعوين، نظرا لكون أغلبهم منشغلين حاليا مع تنظيماتهم الحزبية، بالإضافة إلى أن مهمتهم الرسمية كوزراء إنتهت قبل 7 أكتوبر تاريخ الإنتخابات التشريعية، فيما أن مدير الصندوق المغربي للتقاعد والمسؤولين الآخرين فلا مانع لهم قانونيا من الحضور.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الوظيفة إستدعاء الصندوق اللجنة المستشارين الإصلاحشوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يهنئ الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتييس | بوليتيك

الملك محمد السادس يهنئ الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتييس

استقالات بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح | بوليتيك

''استقالات'' بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية للظهور بمظهر النحافة وخداع الرأي العام | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية للظهور بمظهر النحافة وخداع الرأي العام

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار | بوليتيك

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم..إسقاط طائرة في الولايات المتحدة ومقتل قائدها الأردني‎ | قنوات أخرى
منذ 10 دقائق

فيديو صادم..''إسقاط'' طائرة في الولايات المتحدة ومقتل قائدها الأردني‎

من زاوية اخرى : ياربي السلامة.. الرعب بمدينة مولاي ادريس زرهون.. شوفو السيارات غادي بيهم الفيضان (فيديو) | زووم

من زاوية اخرى : ياربي السلامة.. الرعب بمدينة مولاي ادريس زرهون.. شوفو السيارات غادي بيهم الفيضان (فيديو)

عاجل.. فيضانات طوفانية مرعبة تهز مدينة مولاي ادريس زرهون اليوم.. اللهم الطف | زووم

عاجل.. فيضانات طوفانية مرعبة تهز مدينة مولاي ادريس زرهون اليوم.. اللهم الطف

أول تصريح للاستقلالية كنزة الغالي بعد تعيينها رسميا سفيرة المملكة بالشيلي من طرف محمد السادس : الملك دْعا معانا | تسجيلات صوتية

أول تصريح للاستقلالية كنزة الغالي بعد تعيينها رسميا سفيرة المملكة بالشيلي من طرف محمد السادس : الملك دْعا معانا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور.. بعد سيدي بيبي.. نايضة في أزمور ومواجهات عنيفة بين القوات العمومية والساكنة | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

عاجل وبالصور.. بعد سيدي بيبي.. نايضة في أزمور ومواجهات عنيفة بين القوات العمومية والساكنة

عاجل ومؤلم بالفيديو والصور.. طفل يسقط في قناة للصرف الصحي خلال فيضان بمولاي إدريس زرهون ويلقى مصرعه غرقا.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم بالفيديو والصور.. طفل يسقط في قناة للصرف الصحي خلال فيضان بمولاي إدريس زرهون ويلقى

خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين | بوليتيك

خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين

الملك محمد السادس يهنئ الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتييس | بوليتيك

الملك محمد السادس يهنئ الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتييس

﻿ ﻿
اليوم 16:36 GMT

الملك يعين عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة وسفراء جدد بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.