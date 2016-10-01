خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين

علمت ''شوف تيفي'' أن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد استدعت ثلاث وزراء وإداريين للمثول أمامها في إطار البحث الذي تنجزه اللجنة المكونة من أعضاء بمجلس المستشارين.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد استدعت ثلاث وزراء وإداريين للمثول أمامها في إطار البحث الذي تنجزه اللجنة المكونة من أعضاء بمجلس المستشارين.

وحسب مصادر مطلعة، فاللجنة راسلت ثلاث وزراء ومسؤولين بالصندوق المغربي، حيث ستستمع للمسؤولين الإداريين بالصندوق يوم الإثنين المقبل فيما الوزراء الثلاثة يوم الأربعاء المقبل، بهدف إعداد تقرير مفصل لمعرفة أسباب الأزمة المالية التي يعاني منها الصندوق المغربي للتقاعد، وهو ما دفع بالحكومة المنتهية ولايتها إلى سن قوانين لإصلاحه لاقت معارضة شديدة من طرف النقابات والموظفين بعد رفعها للإقتطاعات من رواتبهم لصالح الصندوق.

وأضافت ذات المصادر، أن كل من وزير التشغيل والوظيفة العمومية ووزير المالية، سيمثلون أمام لجنة التحقيق التي كونها مجلس المستشارين بأغلبية من الأعضاء المنتمين للمعارضة.

من جهة ثانية، إستبعدت مصادر قريبة من حكومة تصريف الأعمال الحالية، حضور أي من الوزراء المدعوين، نظرا لكون أغلبهم منشغلين حاليا مع تنظيماتهم الحزبية، بالإضافة إلى أن مهمتهم الرسمية كوزراء إنتهت قبل 7 أكتوبر تاريخ الإنتخابات التشريعية، فيما أن مدير الصندوق المغربي للتقاعد والمسؤولين الآخرين فلا مانع لهم قانونيا من الحضور.