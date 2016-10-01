 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور.. بعد سيدي بيبي.. نايضة في أزمور ومواجهات عنيفة بين القوات العمومية والساكنة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. بعد سيدي بيبي.. نايضة في أزمور ومواجهات عنيفة بين القوات العمومية والساكنة

عاجل ومؤلم بالفيديو والصور.. طفل يسقط في قناة للصرف الصحي خلال فيضان بمولاي إدريس زرهون ويلقى مصرعه غرقا.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم بالفيديو والصور.. طفل يسقط في قناة للصرف الصحي خلال فيضان بمولاي إدريس زرهون ويلقى

خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين | بوليتيك

خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين

الملك محمد السادس يهنئ الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتييس | بوليتيك

الملك محمد السادس يهنئ الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتييس

مؤلم.. رجل انتحر وترك رسالة مؤثرة لزوجته ببرشيد..وهذا هو مضمونها | حوادث و حقوق

مؤلم.. رجل انتحر وترك رسالة مؤثرة لزوجته ببرشيد..وهذا هو مضمونها

استقالات بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح | بوليتيك

''استقالات'' بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح

من جديد..فيديو صادم يثير ضجة بالمغرب.. العثور على جوارب بها اسم الله | حوادث و حقوق

من جديد..فيديو صادم يثير ضجة بالمغرب.. العثور على جوارب بها اسم ''الله''

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية للظهور بمظهر النحافة وخداع الرأي العام | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار | بوليتيك

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

الملك محمد السادس يهنئ الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتييس
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 19:02 الملك محمد السادس يهنئ الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتييس | بوليتيك
الملك محمد السادس يهنئ الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتييس
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أنطونيو غوتيريس الذي انتخب أمينا عاما لمنظمة الأمم المتحدة.

شوف تيفي:

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أنطونيو غوتيريس الذي انتخب أمينا عاما لمنظمة الأمم المتحدة.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة، لغوتيريس عن تهانئه الحارة، مقرونة بمتمنياته الصادقة له بكامل التوفيق في مهامه السامية الجديدة.

وأكدت الرسالة أن تعيين غوتيريس في هذا المنصب الرفيع ليجسد ما يحظى به لدى الدول الأعضاء في المنظمة الأممية من ثقة وتقدير لما يتحلى به من خصال إنسانية نبيلة، وكفاءة مهنية عالية، وخبرة سياسية واسعة راكمها طيلة مشواره المهني المتميز، معربا عن يقينه أن تجربة غوتيريس الكبيرة، وحنكته السياسية يؤهلانه للاضطلاع بمهامه الجديدة على أكمل وجه، والمساهمة في إعطاء نفس جديد لعمل المنظمة الأممية.

ومما جاء فيها : "إن الأحداث المتسارعة التي يعيشها عالمنا اليوم، والمطبوعة بالعديد من التوترات والنزاعات وبالإخلال بالتوازنات، لتزيد من عبء المسؤوليات الملقاة على عاتق منظمة الأمم المتحدة التي باتت مدعوة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى تطوير هياكلها، وتقوية أدائها بما يمكنها من رفع التحديات المطروحة والاستجابة لتطلعات المجتمع الدولي في ضمان مستقبل زاهر وآمن للأجيال الصاعدة".

لتضيف الرسالة ، في هذا السياق، لغوتيريس، حرص المملكة المغربية على مواصلة النهوض بدورها الفاعل إقليميا ودوليا، واستعدادها التام والدائم لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لما تبذله منظمة الأمم المتحدة من جهود ومساعي حميدة، من أجل إيجاد حلول سلمية ومنصفة لمختلف القضايا الدولية الشائكة، والإسهام بدورها في ترسيخ قيم الحرية، والعدالة، والتضامن، والتعايش بين الشعوب والحضارات.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الملك محمد السادس الامم المتحدة الدبلوماسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين | بوليتيك

خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين

استقالات بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح | بوليتيك

''استقالات'' بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية للظهور بمظهر النحافة وخداع الرأي العام | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية للظهور بمظهر النحافة وخداع الرأي العام

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار | بوليتيك

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم..إسقاط طائرة في الولايات المتحدة ومقتل قائدها الأردني‎ | قنوات أخرى
منذ 9 دقائق

فيديو صادم..''إسقاط'' طائرة في الولايات المتحدة ومقتل قائدها الأردني‎

من زاوية اخرى : ياربي السلامة.. الرعب بمدينة مولاي ادريس زرهون.. شوفو السيارات غادي بيهم الفيضان (فيديو) | زووم

من زاوية اخرى : ياربي السلامة.. الرعب بمدينة مولاي ادريس زرهون.. شوفو السيارات غادي بيهم الفيضان (فيديو)

عاجل.. فيضانات طوفانية مرعبة تهز مدينة مولاي ادريس زرهون اليوم.. اللهم الطف | زووم

عاجل.. فيضانات طوفانية مرعبة تهز مدينة مولاي ادريس زرهون اليوم.. اللهم الطف

أول تصريح للاستقلالية كنزة الغالي بعد تعيينها رسميا سفيرة المملكة بالشيلي من طرف محمد السادس : الملك دْعا معانا | تسجيلات صوتية

أول تصريح للاستقلالية كنزة الغالي بعد تعيينها رسميا سفيرة المملكة بالشيلي من طرف محمد السادس : الملك دْعا معانا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور.. بعد سيدي بيبي.. نايضة في أزمور ومواجهات عنيفة بين القوات العمومية والساكنة | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

عاجل وبالصور.. بعد سيدي بيبي.. نايضة في أزمور ومواجهات عنيفة بين القوات العمومية والساكنة

عاجل ومؤلم بالفيديو والصور.. طفل يسقط في قناة للصرف الصحي خلال فيضان بمولاي إدريس زرهون ويلقى مصرعه غرقا.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم بالفيديو والصور.. طفل يسقط في قناة للصرف الصحي خلال فيضان بمولاي إدريس زرهون ويلقى

خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين | بوليتيك

خاص : إستدعاء ثلاثة وزراء للمثول أمام لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين

الملك محمد السادس يهنئ الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتييس | بوليتيك

الملك محمد السادس يهنئ الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتييس

﻿ ﻿
اليوم 16:36 GMT

الملك يعين عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة وسفراء جدد بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.