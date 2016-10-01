مؤلم.. رجل انتحر وترك رسالة مؤثرة لزوجته ببرشيد..وهذا هو مضمونها

أقدم شخص في عقده الخامس اليوم الخميس، على وضع حد لحياته بطريقة مروعة، ببرشيد، حينما قام برمي نفسه أمام القطار بالسكة الحديدية القريبة من مقر الدرك الملكي بمدينة برشيد.

"شوف تيفي"



أقدم شخص في عقده الخامس اليوم الخميس، على وضع حد لحياته بطريقة مروعة، ببرشيد، حينما قام برمي نفسه أمام القطار بالسكة الحديدية القريبة من مقر الدرك الملكي بمدينة برشيد.



وحسب مصادر محلية فإن المنتحر البالغ قيد حياته 52 عاما والمتزوج، ترك رسالة قبل انتحاره، أكد من خلالها بأن الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها هي التي جعلته يقرر الانتحار، طالبا من زوجته في نفس الرسالة الاعتناء بأبنائه.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف قامت بنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، بينما فتحت مصالح الدرك تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.