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''استقالات'' بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 18:09 استقالات بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح | بوليتيك
''استقالات'' بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح
أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الاتحادي ، أحد الأحزاب الثلاثة المنضوية في فدرالية اليسار ، انسحابه و تجميد عضويته من داخل الفدرالية ، في اتصال هاتفي أجرته معه شوف تيفي قبل قليل من يوم الخميس 13

شوف تيفي : حفيظ زرزان

أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الاتحادي ، أحد الأحزاب الثلاثة المنضوية في فدرالية اليسار ، انسحابه و تجميد عضويته من داخل الفدرالية ، في اتصال هاتفي أجرته معه شوف تيفي قبل قليل من يوم الخميس 13 أكتوبر 2016 .

ونفى عبد السلام العزيز في ذات الاتصال أي استقالة له من حزبه كأمين عام أو نية الحزب عقد أي مؤتمر استثنائي ، بل أكد أنه سبق له وقدمها في مناسبة سابقة بعد الانتخابات الجماعية وأن الرفاق تشبتوا به ونفذ رغبتهم ، وأن الأمور تسير بشكل عادي جدا إلى حين انعقاد المؤتمر في دورة عادية وبقية الأجهزة بالحزب .
وأوضح الأمين العام لحزب المؤتمر الاتحادي أن استقالته تأتي بشكل شخصي ، لعدة أسباب أجملها فيما سماه طريقة تدبير الفدرالية حاليا وعملها ، وكذا تدبيرها لعملية الانتخابات قبل وأثناء الحملة وبعدها ، والنتائج التي حصل عليها الحزب أو الأهداف المسطرة أو المناطق المستهدفة والتي كان يمكن للفدرالية الحصول فيها على أصوات ومقاعد .

وكمثال خص به شوف تيفي قال أن في منطقة الجديدة ، جماعة مولاي عبد الله ، تتوفر الفدرالية على سبعة مستشارين كانوا حصلو في الانتخابات الجماعية على 2800 صوت تحولت بقدرة قادر إلى 180 صوت فقط ، وثبت لديهم أن العديد من الرفاق قاموا بحملة ضد الفدرالية ومنهم من ترشح باسم أحزاب أخرى إلى غير ذلك من الالتزامات أو ما اتفق عليه في كثير من النقاط .

من جهة أخرى أكد الأمين العام لحزب المؤتمر أن الفدرالية خيار استراتيجي وان انسحابه يمكن اعتباره نقطة نظام لإعادة النظر في مشروع الفدرالية وطريقة اشتغالها وكذا تقييم المسار وتصحيح التعثرات الموجودة وضبط الأمور كي لا تتكرر الأخطاء .

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‫شوف تيفي

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المؤتمر الاتحادي فدرالية اليسار انسحاب

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