من جديد..فيديو صادم يثير ضجة بالمغرب.. العثور على جوارب بها اسم ''الله''

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم، يظهر شاباً وهو يعبر عن أسفه وغضبه الشديد من بيع جوارب بالمغرب بها اسم الجلالة ''الله''.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم، يظهر شاباً وهو يعبر عن أسفه وغضبه الشديد من بيع جوارب بالمغرب بها اسم الجلالة "الله".

وطالب هذا الشاب المغاربة بالتوقف عن شراء هذه الجوارب التي تباع في الأسواق المغربية، والتي تبلغ قيمتها 10 دراهم.

وفور تداول هذا الفيديو، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث طالب الجميع المسؤولين في البلاد بحجز هذه الجوارب، واتخاذ الإجراءات اللازمة من من خلال متابعة الأشخاص الذين قاموا بتوزيعها في الأسواق المغربية.