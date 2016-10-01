 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية للظهور بمظهر النحافة وخداع الرأي العام | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية

استقالات بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح | بوليتيك

''استقالات'' بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار | بوليتيك

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار

أخنوش يشارك في الإجتماع المقبل للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك

أخنوش يشارك في الإجتماع المقبل للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار

لائحة السفراء الذين عينهم الملك اليوم لتمثيل المغرب دوليا .. فهل ينجحون في تطوير دبلوماسيتنا ؟ | بوليتيك

لائحة السفراء الذين عينهم الملك اليوم لتمثيل المغرب دوليا .. فهل ينجحون في تطوير دبلوماسيتنا ؟

13 معتقلا وخسائر مادية حصيلة مواجهات الأربعاء الأسود بإقليم إشتوكة أيت باها | حوادث و حقوق

13 معتقلا وخسائر مادية حصيلة مواجهات ''الأربعاء الأسود'' بإقليم إشتوكة أيت باها

بن كيران يحدد ثلاثة أحزاب سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة | بوليتيك

بن كيران يحدد ثلاثة أحزاب سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة

الملك يعين عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة وسفراء جدد بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون | بوليتيك

الملك يعين عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة وسفراء جدد بالإدارة المركزية

عاجل و سار للمغاربة.. هذا هو بديل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون | بوليتيك

عاجل و سار للمغاربة.. هذا هو بديل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية للظهور بمظهر النحافة وخداع الرأي العام
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 17:58 المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية للظهور بمظهر النحافة وخداع الرأي العام | بوليتيك
المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية للظهور بمظهر النحافة وخداع الرأي العام
أكدت المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، أن السجين علي عراس يستفيد من كافة وجباته الغذائية لكنه يمتنع في كثير من الأحيان عن تناولها سعيا منه لخداع الرأي العام والظهور

"شوف تيفي"+"و م ع"

 أكدت المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، أن السجين علي عراس يستفيد من كافة وجباته الغذائية لكنه يمتنع في كثير من الأحيان عن تناولها سعيا منه لخداع الرأي العام والظهور بمظهر النحافة.

وأكدت المندوبية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء به، على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، خاصة بعض الصحف والمواقع الإخبارية البلجيكية، بخصوص ما أسمته "معاناة" السجين علي عراس من "سوء التغذية الذي أدى إلى فقدانه كيلوغرامات من وزنه"، أن السجين المذكور "يستفيد على غرار باقي نزلاء المؤسسة السجنية، من كافة وجباته الغذائية لكنه يمتنع في كثير من الأحيان عن تناولها سعيا منه لخداع الرأي العام والظهور بمظهر النحافة لتغليط الرأي العام وإيهامه بصحة ما يدعيه". وأشار البلاغ إلى أن أخت السجين عراس المقيمة ببلجيكا تتكفل بالترويج لذلك في مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع الإخبارية البلجيكية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المؤسسة السجينة علي عراس المواقع الإخبارية النحافة الرأي العام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

استقالات بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح | بوليتيك

''استقالات'' بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار | بوليتيك

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار

أخنوش يشارك في الإجتماع المقبل للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك

أخنوش يشارك في الإجتماع المقبل للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار

لائحة السفراء الذين عينهم الملك اليوم لتمثيل المغرب دوليا .. فهل ينجحون في تطوير دبلوماسيتنا ؟ | بوليتيك

لائحة السفراء الذين عينهم الملك اليوم لتمثيل المغرب دوليا .. فهل ينجحون في تطوير دبلوماسيتنا ؟

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريح صادم للسيدة تعرضت لحادثة سير ليلة عاشوراء بعد مرور الموكب الملكي من سباتة..ضربني ولد البوليسي و ضعت فحقي(فيديو) | بــووز
منذ 19 دقيقة

تصريح صادم للسيدة تعرضت لحادثة سير ليلة عاشوراء بعد مرور الموكب الملكي من سباتة..ضربني ولد البوليسي و ضعت فحقي(فيديو)

التصريح الذي خلق ضجة بالفايسبوك لبلافريج: أنا كنشرب ولكن ماشي منحرف... | زووم

التصريح الذي خلق ضجة بالفايسبوك لبلافريج: أنا كنشرب ولكن ماشي منحرف...

الملك محمد السادس يتفاعل مع شاب بعين الذياب بطريقة رائعة | زووم

الملك محمد السادس يتفاعل مع شاب بعين الذياب بطريقة رائعة

اعترف لزوجته بأنه يخونها بحضور صديقته معه للبرنامج في حلقة مجنونة ! من برنامج تونسي وهكذا كانت ردة فعل الزوجة التي فاجئت الجميع | قنوات أخرى

اعترف لزوجته بأنه يخونها بحضور صديقته معه للبرنامج في حلقة مجنونة ! من برنامج تونسي وهكذا كانت ردة فعل الزوجة التي فاجئت الجميع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية للظهور بمظهر النحافة وخداع الرأي العام | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية

استقالات بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح | بوليتيك

''استقالات'' بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار | بوليتيك

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار

أخنوش يشارك في الإجتماع المقبل للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك

أخنوش يشارك في الإجتماع المقبل للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار

﻿ ﻿
اليوم 16:36 GMT

الملك يعين عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة وسفراء جدد بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.