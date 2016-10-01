''استقالات'' بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح

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على إثر أحداث الشغب التي شهدتها جماعة سيدي بيبي القريبة من مدينة اكادير ''جنوب المغرب'' ، يوم أمس فيما بات يعرف بالأربعاء الأسود، خرج المكتب المسير للجماعة ببلاغ للرأي العام المحلي ، يكذب فيه كل ما تم

شوف تيفي

على إثر أحداث الشغب التي شهدتها جماعة سيدي بيبي القريبة من مدينة اكادير "جنوب المغرب" ، يوم أمس فيما بات يعرف بالأربعاء الأسود، خرج المكتب المسير للجماعة ببلاغ للرأي العام المحلي ، يكذب فيه كل ما تم ترويجه حول مسؤوليته في عمليات الهدم التي شهدها دوار درايد صبا ح أمس الأربعاء، وأن هذه الادعاءات هي مجرد حملة سياسية يروجها حزب معين ضد الأغلبية الحالية وذلك من أجل النيل من سمعة المجلس وكذا المتحالفين معه.

كما أعلن – المجلس – تضامنه المطلق واللامشروط مع المواطنين والمواطنات فيما يشبه ما تفعله الأحزاب السياسية أو الهيآت الحقوقية ، محملا المسؤولية الكاملة لقائد قيادة سيدي بيبي الذي ساهم في تأجيج الوضع عبر ترويجه لمسؤولية الجماعة في عملية الهدم حسب ما جاء في البلاغ .

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سيدي بيبي المجلس القائد المسؤولية

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