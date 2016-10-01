لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار

أكدت مصادر مطلعة أن الوزير السابق للفلاحة التقنوقراطي عزيز أخنوش ،لن يستطيع رئاسة حزب الأحرار لعدة أسباب أهمها تنظيمي داخلي بالأساس .

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أكدت مصادر مطلعة أن الوزير السابق للفلاحة التقنوقراطي عزيز أخنوش ،لن يستطيع رئاسة حزب الأحرار لعدة أسباب أهمها تنظيمي داخلي بالأساس .

لأن عقد أي مؤتمر استثنائي للحزب لتنصيبه على رأس حزب التجمعيين سيتناقض مع مؤتمر استثنائي سبق للحزب تنظيمه فقط بماي الماضي وهو ما يستحيل معه عقد أي دورة جديدة لأن القانون يمنعه من ذلك، حيث المادة التاسعة والعشرون من القانون الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصلنا عليه تقول : "أن المؤتمر الوطني يمكن أن يجتمع في دورة استثنائية، كلما اقتضى الأمر ذلك، إلا أنه لا يجوز عقد أكثر من مؤتمر استثنائي واحد، بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني، خلال المدة الفاصلة بين مؤتمرين عاديين."

المؤتمر الاستثنائي الذي كان هو بدوره جاء من أجل تأجيل المؤتمر العادي إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية وبالتالي فليس أمام الحزب أي فرصة لعقد أي دورة استثنائية إلا إذا أراد أن يتجاوز نظامه الداخلي ويسقط بالطائرة عزيز أخنوش على رأس الحزب كما ناقش ذلك نشطاء على الفيسبوك .

وهو ما يستدعي حسب المهتمين البحث عن صيغة قانونية داخلية وتقنية لإيجاد مخرج منطقي وعقلاني لتنصيب أخنوش على رأس التجمع الوطني للأحرار .