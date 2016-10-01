 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية للظهور بمظهر النحافة وخداع الرأي العام | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية

استقالات بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح | بوليتيك

''استقالات'' بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار | بوليتيك

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار

أخنوش يشارك في الإجتماع المقبل للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك

أخنوش يشارك في الإجتماع المقبل للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار

لائحة السفراء الذين عينهم الملك اليوم لتمثيل المغرب دوليا .. فهل ينجحون في تطوير دبلوماسيتنا ؟ | بوليتيك

لائحة السفراء الذين عينهم الملك اليوم لتمثيل المغرب دوليا .. فهل ينجحون في تطوير دبلوماسيتنا ؟

13 معتقلا وخسائر مادية حصيلة مواجهات الأربعاء الأسود بإقليم إشتوكة أيت باها | حوادث و حقوق

13 معتقلا وخسائر مادية حصيلة مواجهات ''الأربعاء الأسود'' بإقليم إشتوكة أيت باها

بن كيران يحدد ثلاثة أحزاب سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة | بوليتيك

بن كيران يحدد ثلاثة أحزاب سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة

الملك يعين عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة وسفراء جدد بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون | بوليتيك

الملك يعين عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة وسفراء جدد بالإدارة المركزية

عاجل و سار للمغاربة.. هذا هو بديل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون | بوليتيك

عاجل و سار للمغاربة.. هذا هو بديل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

أخنوش يشارك في الإجتماع المقبل للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 17:31 أخنوش يشارك في الإجتماع المقبل للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك
أخنوش يشارك في الإجتماع المقبل للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار
علمت ''شوف تيفي'' أن عزيز أخنوش سيحضر إلى الإجتماع المقرر نهاية هذا الأسبوع للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة صلاح الدين مزوار.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن عزيز أخنوش سيحضر إلى الإجتماع المقرر نهاية هذا الأسبوع للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة صلاح الدين مزوار.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الإجتماع سيتداول في التحضير إلى المؤثمر المقرر إجراؤه يوم 29 أكتوبر لتسمية رئيس جديد لحزب الحمامة بصفة رسمية خلفا لصلاح الدين مزوار المستقيل.

وأضافت ذات المصادر، أن المكتب السياسي سيحسم غدا في اللجنة التي ستباشر "اللقاءات الخارجية للحزب" بما فيها المشاورات مع حزب الإتحاد الدستوري لتفعيل التحالف مع حزب الإتحاد الدستوري لتشكيل فريق نيابي، أو النقاشات المنتظرة مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران.

وقالت ذات المصادر، أن إجتماع المكتب السياسي المرتقب في الأيام القليلة المقبلة، سيحدد مقترحاته للشروط التي سيقدمها للمجلس الوطني للحزب حول قبوله التحالف مع بن كيران، حيث ينتظر أن يتم إجبار بن كيران على التوقيع على "ميثاق شرف وإئتلاف حكومي شامل لجميع مكونات الحكومة" يضيف ذات المصدر.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المكتب السياسي الإتحاد الحمامة المقترحات الحزب مزوار شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية للظهور بمظهر النحافة وخداع الرأي العام | بوليتيك

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية للظهور بمظهر النحافة وخداع الرأي العام

استقالات بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح | بوليتيك

''استقالات'' بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار | بوليتيك

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار

لائحة السفراء الذين عينهم الملك اليوم لتمثيل المغرب دوليا .. فهل ينجحون في تطوير دبلوماسيتنا ؟ | بوليتيك

لائحة السفراء الذين عينهم الملك اليوم لتمثيل المغرب دوليا .. فهل ينجحون في تطوير دبلوماسيتنا ؟

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريح صادم للسيدة تعرضت لحادثة سير ليلة عاشوراء بعد مرور الموكب الملكي من سباتة..ضربني ولد البوليسي و ضعت فحقي(فيديو) | بــووز
منذ 20 دقيقة

تصريح صادم للسيدة تعرضت لحادثة سير ليلة عاشوراء بعد مرور الموكب الملكي من سباتة..ضربني ولد البوليسي و ضعت فحقي(فيديو)

التصريح الذي خلق ضجة بالفايسبوك لبلافريج: أنا كنشرب ولكن ماشي منحرف... | زووم

التصريح الذي خلق ضجة بالفايسبوك لبلافريج: أنا كنشرب ولكن ماشي منحرف...

الملك محمد السادس يتفاعل مع شاب بعين الذياب بطريقة رائعة | زووم

الملك محمد السادس يتفاعل مع شاب بعين الذياب بطريقة رائعة

اعترف لزوجته بأنه يخونها بحضور صديقته معه للبرنامج في حلقة مجنونة ! من برنامج تونسي وهكذا كانت ردة فعل الزوجة التي فاجئت الجميع | قنوات أخرى

اعترف لزوجته بأنه يخونها بحضور صديقته معه للبرنامج في حلقة مجنونة ! من برنامج تونسي وهكذا كانت ردة فعل الزوجة التي فاجئت الجميع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية للظهور بمظهر النحافة وخداع الرأي العام | بوليتيك
منذ 2 دقائق

المندوبية العامة لإدارة السجون: السجين علي عراس يمتنع في كثير من الأحيان عن تناول وجباته الغذائية

استقالات بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح | بوليتيك

''استقالات'' بعد الانتخابات : عبد السلام العزيز ينسحب من فدرالية اليسار ويوضح

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار | بوليتيك

لهذه الأسباب ..لا يمكن وضع أخنوش بمؤتمر استثنائي على رأس الأحرار

أخنوش يشارك في الإجتماع المقبل للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك

أخنوش يشارك في الإجتماع المقبل للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار

﻿ ﻿
اليوم 16:36 GMT

الملك يعين عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة وسفراء جدد بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.