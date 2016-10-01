أخنوش يشارك في الإجتماع المقبل للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار

علمت ''شوف تيفي'' أن عزيز أخنوش سيحضر إلى الإجتماع المقرر نهاية هذا الأسبوع للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة صلاح الدين مزوار.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن عزيز أخنوش سيحضر إلى الإجتماع المقرر نهاية هذا الأسبوع للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة صلاح الدين مزوار.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الإجتماع سيتداول في التحضير إلى المؤثمر المقرر إجراؤه يوم 29 أكتوبر لتسمية رئيس جديد لحزب الحمامة بصفة رسمية خلفا لصلاح الدين مزوار المستقيل.

وأضافت ذات المصادر، أن المكتب السياسي سيحسم غدا في اللجنة التي ستباشر "اللقاءات الخارجية للحزب" بما فيها المشاورات مع حزب الإتحاد الدستوري لتفعيل التحالف مع حزب الإتحاد الدستوري لتشكيل فريق نيابي، أو النقاشات المنتظرة مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران.

وقالت ذات المصادر، أن إجتماع المكتب السياسي المرتقب في الأيام القليلة المقبلة، سيحدد مقترحاته للشروط التي سيقدمها للمجلس الوطني للحزب حول قبوله التحالف مع بن كيران، حيث ينتظر أن يتم إجبار بن كيران على التوقيع على "ميثاق شرف وإئتلاف حكومي شامل لجميع مكونات الحكومة" يضيف ذات المصدر.