لائحة السفراء الذين عينهم الملك اليوم لتمثيل المغرب دوليا .. فهل ينجحون في تطوير دبلوماسيتنا ؟

استقبل الملك محمد السادس اليوم ، الخميس 13 أكتوبر 2016، بالقصر الملكي بالدار البيضاء بعد تعيينه بيومين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لولاية ثانية ، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمغرب

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استقبل الملك محمد السادس اليوم ، الخميس 13 أكتوبر 2016، بالقصر الملكي بالدار البيضاء بعد تعيينه بيومين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لولاية ثانية ، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمغرب الذين سلمهم ظهائر تعيينهم، وكذا عددا من السفراء الجدد بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

ويتعلق الأمر حسب اللائحة الرسمية النهائية ، بكل من:

- للا جمالة العلوي سفيرة الملك محمد السادس بالولايات المتحدة الأمريكية

- السيد أحمد رضا الشامي سفير الملك محمد السادس لدى مجلس الاتحاد الاوربي والمفوضية الأوروبية

-السيد محمد عمر سفير الملك محمد السادس بمملكة بلجيكا

- السيدة لطيفة أخرباش سفيرة الملك محمد السادس بالجمهورية التونسية

-السيد محمد رشاد بوهلال سفير الملك محمد السادس باليابان

-السيد المنور عالم سفير الملك محمد السادس بالجمهورية التركية

-السيد لحسن أزولي سفير الملك محمد السادس بسويسرا وبإمارة ليختنشتاين

-السيد جعفر حكيم علج سفير الملك محمد السادس بدولة الكويت

-السيد موح وعلي تاكمة سفير الملك محمد السادس بجمهورية نيجيريا الاتحادية

-السيد عبد الجليل صبري سفير صاحب الجلالة بجمهورية كازاخستان وجمهورية طاجيكستان وجمهورية قرغيزستان

-السيد محمد رضى الفاسي سفير صاحب الجلالة بجمهورية الفلبين وولايات ميكرونيزيا الفدرالية

-السيد لحسن عبد الخالق سفير صاحب الجلالة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

-السيدة أمامة عواد : سفيرة صاحب الجلالة بجمهورية بنما

-السيد سمير الدهر سفير صاحب الجلالة بجمهورية اليونان وجمهورية قبرص

-السيد مصطفى بوه سفير صاحب الجلالة بجمهورية الكاميرون

-السيد حسن حامي سفير صاحب الجلالة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية

-السيد عبد الإله بنريان سفير صاحب الجلالة بجمهورية تنزانيا وجمهورية أوغندا

-السيد محمد لطفي عواد سفير صاحب الجلالة بكندا

-السيد مجيد حليم سفير صاحب الجلالة بجمهورية بنغلاديش الشعبية

-السيدة السعدية العلوي سفيرة صاحب الجلالة بجمهورية أنغولا

-السيدة نزهة علوي محمدي سفيرة صاحب الجلالة بجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية وجمهورية جيبوتي

-السيد حميد شبار سفير صاحب الجلالة بجمهورية غانا

-السيد رشيد الركيبي سفير صاحب الجلالة بجمهورية بنين

-السيد عبد السلام أبودرار سفير صاحب الجلالة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

-السيد نبيل الدغوغي سفير صاحب الجلالة بجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهوورية سورينام وجمهورية غيانا التعاونية

-السيدة زكية الميداوي سفيرة صاحب الجلالة بجمهورية بلغاريا وبجمهورية مقدونيا

-السيد أحمد التازي سفير صاحب الجلالة بجمهورية مصر العربية

-السيد محمد أمين بلحاج سفير صاحب الجلالة بجمهورية صربيا والجبل الأسود

- السيد كريم مدرك سفير صاحب الجلالة بكومنولت استراليا وجمهورية فانواتو وجمهورية كيريباتي وجمهورية فيجي ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وتو فالو

-السيد نور الهدى المراكشي سفيرة صاحب الجلالة بالجمهورية الكرواتية والبوسنة والهرسك

-السيد عز الدين فرحان سفير صاحب الجلالة بجمهورية فيتنام الاشتراكية

-السيد محمد مالكي سفير صاحب الجلالة بجمهورية الهند وجمهورية المالديف وجمهورية سريلانكا الديموقراطية الشعبية ومملكة البوتان وجمهورية النيبال الاتحادية الديموقراطية

-السيدة فريدة لوداية سفيرة صاحب الجلالة بالجمهورية الكولومبية وجمهورية الإكوادور

-السيدة كريمة القباج سفيرة صاحب الجلالة بالجمهورية الهنغارية

-السيدة لمياء الراضي سفيرة صاحب الجلالة بمملكة النرويج وجمهورية ايسلندا

-السيد عبد اللطيف الروجا سفير صاحب الجلالة بجمهورية التشاد

-السيد عبد الرحيم قدميري سفير صاحب الجلالة بسانت لوسي وسانت فينسيت-غرينادين، وسانت كيتس-نيفيس، وكومنولث دومينيكا وانتيغوا وباربودا وغراندا وجمايكا وباربادوس وجمهورية ترينيداد وتوباغو

-السيد يوسف العماني سفير صاحب الجلالة بجمهورية رواندا

-السيد لطفي بوشعراء سفير صاحب الجلالة بجمهورية النمسا وجمهورية سلوفينيا وبجمهورية سلوفاكيا

-السيد محمد ستري سفير صاحب الجلالة بالمملكة الأردنية الهاشمية

-السيد محمد شفيقي سفير صاحب الجلالة بالولايات المتحدة المكسيكية

-السيد طارق اللواجري سفير صاحب الجلالة بجمهورية غواتيمالا وجمهورية نيكاراغوا وجمهورية الهندوراس وجمهورية كوستاريكا وجمهورية السالفادور

-السيد يوسف بلا سفير صاحب الجلالة بجمهورية البيرو وجمهورية بوليفيا

-السيد محمد كرمون سفير صاحب الجلالة بجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية أفغانستان الإسلامية

-السيد غلام ميشان سفير صاحب الجلالة بجمهورية غينيا الاستوائية

- السيد رشيد اكسيم، سفير صاحب الجلالة بجمهورية الكونغو الديمقراطية

-السيد ادريس اسباعين سفير صاحب الجلالة بجمهورية غينيا

- السيد شفيق رشادي سفير صاحب الجلالة بجمهورية كوريا

-السيد وديع بنعبد الله سفير صاحب الجلالة بجمهورية إندونيسيا وجمهورية سنغافورة

-السيد محمد الرضى بنخلدون سفير صاحب الجلالة بمملكة ماليزيا وبروناي دار السلام

-السيدة خديجة الرويسي سفيرة صاحب الجلالة بمملكة الدنمارك وجمهورية ليتوانيا

-السيدة كنزة الغالي سفيرة صاحب الجلالة بجمهورية الشيلي

-السيد المختار غامبو سفير صاحب الجلالة بجمهورية كينيا

-السيد محمد عادل امبارش سفير صاحب الجلالة بجمهورية أذربيجان

-السيد عبد العالي الزاوي رحالي سفير صاحب الجلالة بجمهورية الموزمبيق

-السيد بدر الدين عبد المومني سفير صاحب الجلالة بجمهورية باراغواي

-السيد علال العشاب سفير صاحب الجلالة بجمهورية النيجر

-السيد مصطفى الريفي سفير صاحب الجلالة بالفاتيكان

-السيدة أمينة بوعياش سفيرة صاحب الجلالة بمملكة السويد وجمهورية لاتفيا

-السيد عبد الله الصبيحي سفير صاحب الجلالة بالغابون وجمهورية ساوطومي وبرينسيبي الديمقراطية

-السيد امحمد كرين سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية اللبنانية

-السيد لحسن مهراوي سفير صاحب الجلالة بإيرلاندا

-السيد عبد المالك كتاني سفير صاحب الجلالة بجمهورية كوت ديفوار

-السيد نبيل زنيبر سفير صاحب الجلالة بدولة قطر

-السيد زكرياء الكوميري سفير صاحب الجلالة بجمهورية الدومينيكان.

إثر ذلك، أدى السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة القسم بين يدي جلالة الملك.

ثم تقدم للسلام على جلالته سفراء صاحب الجلالة الجدد بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

ويتعلق الامر ب: -السيد أحمد حرزني السفير المتجول

-السيد محمد علي لزرق السفير الكاتب العام

-السيد محمد بصري السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية

-السيد محمد مثقال السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي.

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.