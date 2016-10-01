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13 معتقلا وخسائر مادية حصيلة مواجهات ''الأربعاء الأسود'' بإقليم إشتوكة أيت باها
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 17:16 13 معتقلا وخسائر مادية حصيلة مواجهات الأربعاء الأسود بإقليم إشتوكة أيت باها | حوادث و حقوق
13 معتقلا وخسائر مادية حصيلة مواجهات ''الأربعاء الأسود'' بإقليم إشتوكة أيت باها
علمت ''شوف تيفي'' أن 13 شخصا تم اعتقالهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما البحث جاري عن 5 آخرين، بعد ساعات من المواجهات بمنطقة سيدي بيبي التابعة ترابيا لإقليم إشتوكة أيت باها.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن 13 شخصا تم اعتقالهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما البحث جاري عن 5 آخرين، بعد ساعات من المواجهات بمنطقة سيدي بيبي التابعة ترابيا لإقليم إشتوكة أيت باها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عشية يوم أمس الأربعاء عندما نظم متضررون من هدم منازلهم من طرف السلطات المحلية والإقليمية بمبرر محاربة البناء العشوائي بعد إنهاء البناء بها، وقفة إحتجاجية أمام مقر قيادة سيدي بيبي، حيث تحول الشكل الإحتجاجي إلى رشق مقر السلطة المحلية بالحجارة وإحراق الدراجات النارية الخاصة بالشيوخ والمقدمين، ووضع متاريس بالشارع العام.

وأكد شهود عيان، حضروا تفاصيل الأحداث، أن الإحتجاجات تحولت بشكل مفاجئ إلى مواجهات بين قوات التدخل السريع والمحتجين، ما دفع بالسلطات إلى طلب المزيد من الدعم الأمني للسيطرة على المحتجين الغاضبين مخافة إنضمام ساكنة المدينة، خاصة بعد تحول المواجهات إلى الشوارع والأزقة.

وكشفت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" أن المواجهات خلفت خسائر مادية فادحة ببعض المؤسسات العمومية، ناهيك عن تكسير وإتلاف بعض المنشآت  بالطرق والأزقة التي عرفت المواجهات والتراشق بالحجارة.

وأفادت مصادر قريبة من التحقيقات التي يباشرها رجال الدرك الملكي بالمنطقة، فقد تم إعتقال 13 شخصا ووضعهم تحث تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم بينهم أطفال قاصرين  فيما لازال البحث جاريا عن خمسة أشخاص آخرين.

وتنتظر المعتقلين في حالة متابعتهم من طرف النيابة العامة وثبوت مشاركتهم في أحدات يوم أمس الأربعاء، تهما ثقيلة سيحالون على إثرها مباشرة على الجنايات، حيث ستتم متابعة المعتقلين 13 بتهم "تعييب منشآت  عامة وإضرام النار، ورشق قوات عمومية بالحجارة والعصيان"، فيما ستتم متابعة 5 أشخاص آخرين ينتمي بعضهم لهيئات حقوقية بتهمة "التحريض على العصيان".

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الأحداث المواجهات المؤسسات المحتجين إشتوكة بيبي شوف تيفي

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