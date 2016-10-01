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بن كيران يحدد ثلاثة أحزاب سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 17:03 بن كيران يحدد ثلاثة أحزاب سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة | بوليتيك
بن كيران يحدد ثلاثة أحزاب سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة
كشفت مصادر مطلعة من داخل حزب العدالة والتنمية، أن عبد الإله بن كيران سيباشر إتصالاته قريبا مع ثلاثة أحزاب سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة من داخل حزب العدالة والتنمية، أن عبد الإله بن كيران سيباشر إتصالاته قريبا مع ثلاثة أحزاب سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأضافت ذات المصادر، أن بن كيران حصل على موافقة قيادات حزبه لبدئ المفاوضات مع ثلاثة تنظيمات سياسية فازت بمقاعد في مجلس النواب، وهي حزب الإستقلال والحركة الشعبية وحليفه المباشر حزب التقدم والإشتراكية.

وأوضحت ذات المصادر، أن عبد الإله بن كيران يأمل في سير المفاوضات لتشكيل الحكومة في أقرب الآجال، حيث يرغب رئيس الحكومة في إعلان التشكيلة الحكومية قبل المؤثمر العالمي للمناخ كوب 22 بمراكش.

من جهة ثانية، شنت الكتائب الإلكترونية للبيجيدي على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، حربا على حزب التجمع الوطني للأحرار بعد قبول إستقالة صلاح الدين مزوار وإلتحاق عزيز أخنوش بالحزب، حيث يطالبون قياداتهم بإبعاد التجمعيين عن التحالف الحكومي وتعويضه بحزب الإستقلال، مع الإحتفاظ بحزبي الحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية.

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