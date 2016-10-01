الملك يعين عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة وسفراء جدد بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

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استقبل الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم، وكذا عددا من سفراء جلالته الجدد بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
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