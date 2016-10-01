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عاجل و سار للمغاربة.. هذا هو بديل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 16:19 عاجل و سار للمغاربة.. هذا هو بديل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون | بوليتيك
عاجل و سار للمغاربة.. هذا هو بديل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
كشف موقع قناة ''فرانس 24'' الفرنسي، قبل قليل أن أنطونيو غوتيريس أصبح رسميا الأمين العام الجديد للأمم المتحدة.

"شوف تيفي"

كشف موقع قناة "فرانس 24" الفرنسي، قبل قليل أن أنطونيو غوتيريس أصبح رسميا الأمين العام الجديد للأمم المتحدة.
وأيد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع تعيين أنطونيو غوتيريس، رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق، أمينا عاما للأمم المتحدة.
وتبنى أعضاء المجلس الـ 15 خلال اجتماع مغلق ترشيح غوتيريس رسميا للمنصب في قرار سيرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

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اليوم 16:36 GMT

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