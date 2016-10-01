عاجل و سار للمغاربة.. هذا هو بديل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

"شوف تيفي"
كشف موقع قناة "فرانس 24" الفرنسي، قبل قليل أن أنطونيو غوتيريس أصبح رسميا الأمين العام الجديد للأمم المتحدة.
وأيد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع تعيين أنطونيو غوتيريس، رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق، أمينا عاما للأمم المتحدة.
وتبنى أعضاء المجلس الـ 15 خلال اجتماع مغلق ترشيح غوتيريس رسميا للمنصب في قرار سيرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.