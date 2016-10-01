​حصاد يطالب ​مرشحي ​البرلمان بالحساب

طالب وزير الداخلية محمد حصاد في بلاغ له، جميع وكلاء لوائح الترشيح، سواء بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الوطنية، بإيداع جرد بمصاريفهم الانتخابية، داخل أجل شهر واحد من

"شوف تيفي"

طالب وزير الداخلية محمد حصاد في بلاغ له، جميع وكلاء لوائح الترشيح، سواء بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الوطنية، بإيداع جرد بمصاريفهم الانتخابية، داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع التشريعي المجرى يوم 7 أكتوبر 2016.

وحسب بلاغ تذكيري لوزير الداخلية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فإن وكلاء اللوائح مطالبون بإيداع بيان مفصل يتضمن بالنسبة لكل لائحة ترشيح مصاريف تمويل الحملة الانتخابية لمترشحي ومترشحات اللائحة المعنية، وجرد بالمبالغ التي صرفت من لدن مترشحي ومترشحات كل لائحة ترشيح أثناء حملاتهم الانتخابية، والوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط أو بمقار المجالس الجهوية للحسابات، طيلة أيام الأسبوع، خلال أوقات العمل الرسمية، وذلك داخل الأجل القانوني الذي سينتهي يوم الثلاثاء 8 نونبر 2016.

وذكر الوزير وكلاء لوائح الترشيح بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على تجريد كل نائب، من عضوية مجلس النواب، تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر، ولم يستجب للاعتذار الموجه إليه في شأنهما من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عملا بأحكام القانون التنظيمي المذكور.

وأوضح حصاد بأن دعوته هذه جاءت طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وعملا بأحكام المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 10 غشت 2016 بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وكذلك تبعا للبلاغ الصادر عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 في شأن دعوة وكلاء لوائح الترشيح الذين تقدموا بترشيحاتهم لعضوية مجلس النواب إلى إيداع جرد بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم.