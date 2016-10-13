فضيحة وبالصورة.. أمريكي زوج موظفة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط يغتصب خادمة مغربية.. وهذه هي التفاصيل

نشرت وزارة العدل الأمريكية على موقعها الرسمي اليوم الخميس، بلاغا، أكدت من خلاله أن القضاء الأمريكي سيتابع لبيب بنشماس زوج موظفة سابقة بسفارة واشنطن بالرباط، اشتغلت في عهد السفير ''سامويل كابلان،

"شوف تيفي"

نشرت وزارة العدل الأمريكية على موقعها الرسمي اليوم الخميس، بلاغا، أكدت من خلاله أن القضاء الأمريكي سيتابع لبيب بنشماس زوج موظفة سابقة بسفارة واشنطن بالرباط، اشتغلت في عهد السفير "سامويل كابلان، بتهم تتعلق باغتصاب خادمة مغربية

وأوضح الموقع بأن القسم الجنائي لوزارة العدل بإدارة ولاية كارولينا الجنوبية، وجهاز الأمن الدبلوماسي الأمريكي، أكدوا محاكمة لبيب بنشماس البالغ من العمر 65 عاماً، بتهمة الاغتصاب ما بين سنتي 2010 و2013، في حق خادمة مغربية عملت لصالحه لمدة 16 عاماً بمسكنهم بالعاصمة المغربية الرباط، والذي تعود ملكيته لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف ذات الموقع بأن صك الاتهام، يشير إلى أن المتهم لبيب بنشماس أجبر الضحية في العديد من المرات على القيام بأفعال جنسية مشينة من خلال إجبارها على تدليكه في جهازه التناسلي، ومحاولته ممارسة الجنس الفموي معها، وهدد بإطلاق النار عليها وعلى العاملين معها إذا ما قامت بالتبليغ عليه.

وأشار موقع وزارة العدل الأمريكية إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيق معه باغتصاب الخادمة المغربية

وقد أقر القضاء الأمريكي بأن بنشماس مذنب، وستجري أولى جلسات محاكمته يوم 04 يناير 2017.