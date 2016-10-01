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هكذا تفاعل خريجو البرنامج الحكومي ''10 آلاف إطار تربوي'' مع مقترح التوظيف بالتعاقد
بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 15:23 هكذا تفاعل خريجو البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي مع مقترح التوظيف بالتعاقد | بوليتيك
هكذا تفاعل خريجو البرنامج الحكومي ''10 آلاف إطار تربوي'' مع مقترح التوظيف بالتعاقد
رغم أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لم تخرج بعد ببلاغ رسمي بخصوص عزمها التعاقد مع خريجي البرنامج الحكومي ''10 آلاف إطار''، لسد الخصاص والاكتظاظ اللذين تعاني منهما جل المؤسسات العمومية، إلا

شوف تيفي: يونس أباعلي

رغم أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لم تخرج بعد ببلاغ رسمي بخصوص عزمها التعاقد مع خريجي البرنامج الحكومي "10 آلاف إطار"، لسد الخصاص والاكتظاظ اللذين تعاني منهما جل المؤسسات العمومية، إلا أن اجتماعاتها الأخيرة مع النقابات المركزية الثلاث في التعليم (الجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم)، كان لها صدى كبيرا في صفوف الخريجين، البالغ عددهم حوالي 4000 إطار تربوي، وأحدث ردود فعل متباينة، بين من رفضوا بشكل تام مقترح وزارة التربية الوطنية، وآخرين اعتبروا أنها بادرة جيدة وحسن نية من الوزارة.
وبحسب الآراء التي استقتها "شوف تيفي" من صفوف الخريجين، فإن الأغلبية منهم أعلنوا منذ البداية رفضهم للخطوة الجديدة التي تدرسها الوزارة، رغم عدم تأكيدها بشكل رسمي، لأن هدفهم، كما يقولون، هو ولوج الوظيفة العمومية مباشرة وهو ما تعاقدوا عليه أثناء تأسيس التنسيقيات المحلية والمجلس الوطني لخريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي.
ويرى الرافضون لمقترح رشيد بلمختار، أن صيغة الولوج للوظيفة كانت محط نقاش بين الوزارة الوصية والأطر التربوية وتم فيها رفع الإدماج المباشر من طرف الأطر كصيغة عادلة من أجل حل هذا الملف، وبالتالي لا يمكن أن يقبلوا أي توظيف بالتعاقد فقط لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي من الخصاص والاكتظاظ الحاصل، خصوصا بعد التعنيف الذي طالهم في الرباط مؤخرا عندما نظموا مسيرات احتجاجية.
في الجهة المقابلة للرافضين، تبرز فئة رأت في خطة الوزارة "بادرة طيبة" و"حسن نية" يجب استحسانها، ومن الممكن أن تلقى آذانا صاغية من بعض الخريجي لأنها أتت بعد الاحتجاجات التي نظموها مؤخرا في الرباط والدار البيضاء، لأنها أفضل من لا شيء، كما أكدوا لـ"شوف تيفي".

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شوف تيفي الأساتذة المتدربين التربية الوطنية احتجاجات التوظيف بالتعاقد

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