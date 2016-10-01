فيديو مؤثر يشعل الفايسبوك لمسيحي دخل الإسلام ونطق الشهادتين وقرأ الفاتحة وهو يبكي بحرقة

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تبلغ مدته دقيقة و26 ثانية، يظهر شخصا كان يعتنق المسيحية وهو يدخل الإسلام وينطق الشهادتين قبل أن يقوم بقراءة سورة الفاتحة بطريقة مؤثرة

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تبلغ مدته دقيقة و26 ثانية، يظهر شخصا كان يعتنق المسيحية وهو يدخل الإسلام وينطق الشهادتين قبل أن يقوم بقراءة سورة الفاتحة بطريقة مؤثرة جعلته يدخل في نوبة بكاء شديدة.

وتفاعل النشطاء المسلمون بكثافة مع هذا الفيديو المؤثر وخاصة المغاربة، الذين عبروا عن إعجابهم الكبير به، متمنين أن يُقبل عمل هذا الوافد الجديد على الدين الإسلامي.