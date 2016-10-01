خطير.. أخطر مجرم في أكادير واجه رجال الأمن بالسلاح الأبيض والكيلموجين ويهدد بالانتحار.. وها شنو وقع ليه

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، خلال الاسبوع الجاري، من وضع حد لنشاط شخص ملقب بـــ''ضابانا''، والذي يعد أحد أخطر العناصر الإجرامية المتخصص في السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض مع

"شوف تيفي"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، خلال الاسبوع الجاري، من وضع حد لنشاط شخص ملقب بـــ"ضابانا"، والذي يعد أحد أخطر العناصر الإجرامية المتخصص في السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض مع التعدد واستعمال ناقلة ذات محرك.

وحسب مصدر"شوف تيفي" فقد جرى إيقاف المعني بالأمر على مستوى حي بنسركاو بأكادير، بعد عملية ترصد من طرف عناصر الأمن، تكللت بتوقيفه بمعية اثنين من معاونيه على متن دراجة نارية من النوع الصيني وهم بصدد محاولة التربص بالمارة قصد سرقة أغراضهم أمام إحدى الأضواء الثلاثية، وقد أبدى المعني بالأمر في البداية مقاومة شرسة لعناصر الأمن، حيث أشهر في وجههم قنينة غاز مسيِّل للدموع وسلاح أبيض من الحجم الكبير كان يخفيه تحت ملابسه، قبل أن يعمد إلى التهديد بإيذاء نفسه بواسطة السلاح المذكور، غير أن عناصر الأمن نجحت في شل حركته وتجريده من الأسلحة المذكورة وتصفيده.

وأضاف المصدر ذاته بأن البحث مع المعني بالأمر، الذي كان يتواجد في حالة هيجان وتخدير تام، بين أنه مبحوث عنه من طرف مصالح الأمن من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات العنيفة وكذا من أجل الاتجار في المخدرات، وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه بشأن المنسوب إليه.