ضبط قاصر وعشيقته في وضع مريب داخل ملحقة إدارية ببني ملال.. وها شنو دارو

قامت المصالح الأمنية، صباح اليوم الخميس، باعتقال شاب قاصر وعشيقته القاصر، كانا في وضع مريب داخل الملحقة الإدارية السابعة بحي بن كيران ببني ملال .

"شوف تيفي"

قامت المصالح الأمنية، صباح اليوم الخميس، باعتقال شاب قاصر وعشيقته القاصر، كانا في وضع مريب داخل الملحقة الإدارية السابعة بحي بن كيران ببني ملال .

وحسب مصادر محلية، فإن الموقوفين تم ضبطهما وهما يفترشان بعض الأفرشة بعد قضائهما لليلة ماجنة داخل الملحقة بالقرب من مكان ركن سيارات القوات المساعدة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، قامت باقتياد الموقفين وحجزت لديهما سلاحاً أبيضا، وقد تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق الأولي معهما.



