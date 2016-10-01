بن كيران يطلق مشاورات لتشكيل الحكومة من منزله الأسبوع المقبل

كشفت مصادر مطلعة ''لشوف تيفي''، أن عبد الإله بن كيران سيدعو زعماء الأحزاب إلى منزله بالرباط إبتداءا من الأسبوع المقبل، للإستماع إلى مقترحاتها لتشكيل الحكومة.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة "لشوف تيفي"، أن عبد الإله بن كيران سيدعو زعماء الأحزاب إلى منزله بالرباط إبتداءا من الأسبوع المقبل، للإستماع إلى مقترحاتها لتشكيل الحكومة.

وقالت ذات المصادر، أن عبد الإله بن كيران أخبر مقربين منه أنه لن يدعو أحدا في الأسبوع الموالي لإعلان نتائج الإنتخابات، لترك الأحزاب تناقش النتائج مع هياكلها التنظيمية، لكنه سيستدعي الأحزاب للإنصات إلى مقترحاتها لتشكيل الحكومة.

وأضافت ذات المصادر، أن أول حزب سياسي سيجتمع به عبد الإله بن كيران هو حليفه في الحكومة السابقة حزب التقدم والإشتراكية، حيث ينتظر أن يتنقل رئيس الحكومة إلى منزل حكيم "البيبيس" إسماعيل العلوي في الأيام القليلة المقبلة.

وحسب ذات المصادر، فإبن كيران سيتواصل مع جميع الأحزاب السياسية المتواجدة بالبرلمان، بإستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، والأحزاب الصغيرة، إبتداءا من الأسبوع المقبل، حيث يرغب زعيم البيجدي تشكيل حكومته قبل إنعقاد المؤتمر العالمي للمناخ "كوب 22".