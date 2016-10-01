''الأساتذة المتدربون'' يصعدون احتجاجهم بإجراء مقاطعة جزئية.. وهذا ما ينوون القيام به يوم الاثنين المقبل

بعد خوضهم إضرابا شكليا طيلة الأسبوع الماضي، في كل المؤسسات التعليمية بالمغرب، وذلك بحملهم شارات حمراء داخل الأقسام، احتجاجا منهم على تأخر صرف المنحة الخاصة بالشهريين الماضيين ، قرر ''الأساتذة

شوف تيفي: يونس أباعلي

بعد خوضهم إضرابا شكليا طيلة الأسبوع الماضي، في كل المؤسسات التعليمية بالمغرب، وذلك بحملهم شارات حمراء داخل الأقسام، احتجاجا منهم على تأخر صرف المنحة الخاصة بالشهريين الماضيين ، قرر "الأساتذة المتدربين" نهج نوع آخر من التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بسبب تجاهلها لمطالبهم المتمثلة في صرف المنحة الشهرية التي وعدتهم بها قبل التحاقهم بأقسامهم.

وكنهج آخر من التصعيد، قررت تنسيقيات الأساتذة المتدربين، رفع وتيرة احتجاجها ضد الوزارة الوصية، بدءا بإجراء مقاطعة جزئية اليوم الخميس، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا، ثم من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة بعد الظهيرة، ويشمل ذلك كل المؤسسات التعليمية بالمغرب، بسبب تأخر صرف المنحة الشهرية المحددة في 1200 درهم، زيادة على 1600 درهم كتعويض شهري جزافي، طيلة شهري شتنبر وأكتوبر، "وهو ما يتناقض مع ما اتفق عليه الطرفان في المحضر الذي نص على أن المنحة والتعويض سيصرفان ابتداء من شهر شتنبر الماضي".

وفي حال استمرار التأخر في صرف هذه المنح، فإن الأساتذة المتدربين، البالغ عددهم حوالي 9400 أستاذ، أكدوا على أنهم سيقاطعون أقسامهم طيلة يوم الاثنين المقبل، وسيرفعون من وتيرة احتجاجهم.



